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Latif Şimşek: HDP Altılı Masa'ya rest çekti; İYİ Parti'de ülkücü damara dönüş nasıl başladı?

Tv100 Gazetesi Yazarı Latif Şimşek, "HDP Altılı Masa'ya rest çekti; İYİ Parti'de ülkücü damara dönüş nasıl başladı?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

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Tv100 Gazetesi Yazarı Latif Şimşek, Sırrı Sakık'ın deprem etkisi yaratan 'Kılıçdaroğlu' açıklamasına değindiği bir yazıyı köşesine taşıdı.

Latif Şimşek, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son grup toplantısında yaptığı açıklamadaki ruh hali için 'ülkücü damarlarını sonuna kadar zorladı' ifadesini kullandı ve bu durumun nasıl başladığını açıkladı.

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