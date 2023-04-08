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Ölü bulunan Gabonlu öğrenci soruşturmasında aynı şüpheli 3. kez gözaltına alındı

Ölü bulunan Gabonlu öğrenci soruşturmasında aynı şüpheli 3. kez gözaltına alındı

Karabük’te Filyos Çayı’nda ölü bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın soruşturması çerçevesinde iki kez serbest bırakılan Dursun A. üçüncü kez gözaltına alınarak hakim karşısına çıkarıldı.

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Karabük Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın (17) 26 Mart’ta cansız bedeninin Yeşilköy mevkisindeki Filyos Çayı kenarında bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 3’ü yabancı olmak üzere 8 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, B.Y., Y.Y., J.A.N., C.J.A.N. ve W.M.K. savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, S.Ç., İ.Ç. ve D.A. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı.

Ibouanga’nın avukatı Kerim Bahadır Şeker, şüpheli olarak gözaltına alınan ve savcılık ifadesi sonrası tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkartılan Dursun.A.’nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki göstererek basın açıklaması yaptı.

Avukatın itirazı üzerine üçüncü kez gözaltına alınan Dursun A., daha sonra Karabük Adliyesine sevk edildi. Gazetecilerin kendisine yönelik soruları karşısında Dursun A. suçsuz olduğunu belirtti.

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