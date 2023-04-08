Uruguay'da yakalanan Tosuncuk'un sağ kolu Türkiye'ye getiriliyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 4 bin 559 kişinin mağdur edildiği Çiftlik Bank davasının 1 numaralı sanığı Mehmet Aydın ile hareket ettiği gerekçesiyle Uruguay'da yakalanan O.N.K. isimli şüphelinin bu akşam Türkiye'ye getirileceğini duyurdu.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirmede, binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın ile birlikte hareket ettiği belirlenen ve Uruguay'da gözaltına alınan O.N.K. isimli şüphelinin Türkiye'ye getirileceği bildirildi.

Emniyet açıklamasında, şüpheli O.N.K.'yi getiren Uruguay uçağının bugün saat 22.40'ta İstanbul Havalimanı'na iniş yapacağı belirtildi.

Fatih Aydın Brezilya'da yakalanmıştı

Çiftlik Bank davasında ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 kişiyle birlikte yargılanan Mehmet Aydın da Temmuz 2021'de Brezilya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.