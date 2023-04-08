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Ahmet Davutoğlu'ndan skandal sözler! Erdoğan bir daha seçilirse...

İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Altılı masa ortaklarından gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı skandal açıklamalarını youtube kanalında değerlendirdi.

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Altılı masa olarak adlandırılan Millet İttifakı partilerinden gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Karar TV'ye çıktı ve akıl almaz ifadeler kullandı.

18-25 yaş arasındaki gençlerde iman kalmaz

Davutoğlu 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimde ‘hata yapmazsak yüzde 60'a yüzde 40 biter’ şeklinde rahat kazanacaklarını iddia etti. Şimdi ne gibi bir hata diye düşüneceksiniz, Ahmet Davutoğlu bunun için ‘bir söylem hatası olmazsa…” ifadesini kullandı. Bu arada Ahmet Davutoğlu öyle bir cümle kurdu ki, duyanların ağzı açık kaldı. Davutoğlu’na göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Doğu Perinçek ile bir kez daha seçilirse 18-25 yaş arasındaki gençlerde iman kalmayacakmış.

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