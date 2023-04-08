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Altan Tan'dan büyük ifşa! HDP'nin sırlarını bir bir ortaya döktü

2018'de HDP'den istifa eden eski milletvekili Altan Tan, kendisine gönderilen bir mektuba sosyal medya üzerinden yanıt verirken, HDP'ye yönelik sert eleştiriler yapmıştı. Gazeteci Hadi Özışık bu açıklamaların yansımalarını youtube kanalında değerlendirdi.

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Eski HDP milletvekili Altan Tan, Brüksel'de yaşayan PKK destekçisi bir yazarın (Kadir Amaç) yazdığı mektupla ilgili bir açıklama yaptı. Ama ne açıklama! HDP'ye karşı açtı ağzını yumdu gözünü.

HDP'ye meydan okudu

Altan Tan yaptığı açıklamada mektubu yazan kişiye ithafen "Diyarbakır'da HDP döneminde 170 imar değişikliği var. Gel dosyaları incele. Kaç yüz milyon dolarlık rant var gör. İş ve ihale de almadım, eroin de satmadım. Buna rağmen 5 kuruş itibarı olmayanlar beni akıllarınca itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar." diyerek HDP'nin gerçek yüzünü ortaya çıkararak adeta HDP'ye meydan okudu.

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