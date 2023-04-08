Galatasaray’ın oyuncusu Victor Nelsson’a rekor teklif

İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace’ın Galatasaray’ın oyuncusu Victor Nelsson’a talip olduğu öğrenildi.

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Süper Lig’de zirvede yer alan Galatasaray’da bu sezon ortaya koyduğu performans ile Avrupa'nın büyük takımlarını peşinden koşturan Victor Nelsson'a sürpriz bir talip çıktı.

Premier Lig'de orta sıralarda yer alan Crystal Palace’ın, 24 yaşındaki genç oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İngiliz ekibinin Nelsson’un transferinde ısrarcı olduğu da belirtildi.

Crystal palace görüşmeye gelecek

75 yaşındaki İngiliz teknik adam Roy Hodgson'un çalıştırdığı Crystal Palace’ın, önümüzdeki günlerde sarı kırmızılı ekiple bir görüşme yapması bekleniyor.

24 yaşındaki oyuncunun da, futbol hayatına İngiltere’de devam etmeye sıcak baktığı ve sezon sonunda uygun koşulların sağlanması durumunda takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

TRT Spor’un haberine göre; Galatasaray’ın, Nelsson için belirlediği bonservis bedeli ise 25 milyon euro. Crystal Palace’ın bu ücreti ödemeyi kabul edebileceği ifade ediliyor.

Victor Nelsson’u bu sezon sarı kırmızılı formayla 26 maça çıktı ve 1 kez fileleri havalandırdı. Danimarka milli takımında da görev yapan 24 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'la 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.