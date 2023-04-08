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Ali Babacan 'duymayan kalmasın' demişti? E hani DEVA'nın logosu? Bu Twitler ne Ali Bey!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz yıl çok net bir şekilde seçime kendi isimleri ve logoları ile tek başına gireceklerini söylemişti ancak şimdi Millet İttifakı ile Kılıçdaroğlu için efor sarf ediyor. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, canlı yayında bu konuyu değerlendiriyor.

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Millet İttifakı yani altılı masa partilerinden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 2022 yılında bir açıklaması var. Babacan 'Duymayan kalmasın' diyerek "Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi logosuyla, kendi şanıyla katılma kararı almıştır" demişti. Ancak şimdi Babacan'ın partisi DEVA Partisi, Millet İttifakı ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyerek seçime giriyor. Ne logo var, ne isim...

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, canlı yayında bu konuyu ve gündemdeki diğer konuları Perde Arkası’nda değerlendiriyor.

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