BIST 4.925
DOLAR 19,24
EURO 20,99
ALTIN 1.242,19
HABER /  GÜNCEL

Kars'ta AK Partili Adem Çalkın'a kaset kumpası! Milletvekili adayı olunca servise başladılar

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın milletvekili aday adayı olunca karanlık güçler harekete geçip bir ses kaydı ortaya çıkardı. Adem Çalkın'a ait olduğu iddia edilen ses kaydı ile kurulan kumpas ile AK Parti ve Adem Çalkın'a verilmek istenen zararı İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, canlı yayında Gazeteci Osman Diyadin ile değerlendirdi.

Abone ol

14 Mayıs 2023 seçimlerine 33 gün kala, partiler milletvekili adaylarını belirlemeye başladı. Kars'ta MHP adayları netleşirken, AK Parti'de son dakika çalışmalar yapılıyor. AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, genel merkezin talimatıyla görevinden istifa ederek milletvekili aday adayı oldu. Adem Çalkın'ın Kars'ta birinci sıra adayı olacağı kesinleşirken, karanlık odaklar hemen harekete geçti.

Adem Çalkın'a ait olduğu iddia edilen ses kaydını Oda TV'ye servis ettiler. AK Parti'de üç dönem kuralı işleyince, Ahmet Arslan'ın milletvekili hayali gerçekleşmedi. Onun yerine Adem Çalkın ismi ön plana çıktı. Çalkın'a FETÖvari kumpas kuran karanlık güçler, aslı astarı olmayan bir ses kaydıyla hem AK Parti'ye hem de Çalkın'a zarar vermek istiyor.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, konuyu canlı yayında Gazeteci Osman Diyadin ile değerlendirdi.

HADİ ÖZIŞIK'IN YOUTUBE KANALINDAN YAYININ TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖNCEKİ HABERLER
İhsan Derelioğlu'dan Visca açıklaması! "Büyük şanssızlık"
İhsan Derelioğlu'dan Visca açıklaması! "Büyük şanssızlık"
"CHP'li belediyeleri deprem bölgesinde görmedim" diyen Erdoğan'a cevap
"CHP'li belediyeleri deprem bölgesinde görmedim" diyen Erdoğan'a cevap
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Galatasaray’ın oyuncusu Victor Nelsson’a rekor teklif
Galatasaray’ın oyuncusu Victor Nelsson’a rekor teklif
İYİ Parti'de flaş gelişme! Aytun Çıray adaylıktan çekildi
İYİ Parti'de flaş gelişme! Aytun Çıray adaylıktan çekildi
Vatandaş isyan etti: Tonlarca soğan yol kenarına döküldü
Vatandaş isyan etti: Tonlarca soğan yol kenarına döküldü
Ali Babacan 'duymayan kalmasın' demişti? E hani DEVA'nın logosu? Bu Twitler ne Ali Bey!
Ali Babacan 'duymayan kalmasın' demişti? E hani DEVA'nın logosu? Bu Twitler ne Ali Bey!
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü
Ahmet Davutoğlu'ndan skandal sözler! Erdoğan bir daha seçilirse...
Ahmet Davutoğlu'ndan skandal sözler! Erdoğan bir daha seçilirse...
Altan Tan'dan büyük ifşa! HDP'nin sırlarını bir bir ortaya döktü
Altan Tan'dan büyük ifşa! HDP'nin sırlarını bir bir ortaya döktü
Frank Lampard, Chelsea'ye mağlubiyetle başladı
Frank Lampard, Chelsea'ye mağlubiyetle başladı
İsrail'de büyük skandal! Filistinli sürücünün "silahlı olmadığı" ortaya çıktı
İsrail'de büyük skandal! Filistinli sürücünün "silahlı olmadığı" ortaya çıktı