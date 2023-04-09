Kars'ta AK Partili Adem Çalkın'a kaset kumpası! Milletvekili adayı olunca servise başladılar

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın milletvekili aday adayı olunca karanlık güçler harekete geçip bir ses kaydı ortaya çıkardı. Adem Çalkın'a ait olduğu iddia edilen ses kaydı ile kurulan kumpas ile AK Parti ve Adem Çalkın'a verilmek istenen zararı İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, canlı yayında Gazeteci Osman Diyadin ile değerlendirdi.

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14 Mayıs 2023 seçimlerine 33 gün kala, partiler milletvekili adaylarını belirlemeye başladı. Kars'ta MHP adayları netleşirken, AK Parti'de son dakika çalışmalar yapılıyor. AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, genel merkezin talimatıyla görevinden istifa ederek milletvekili aday adayı oldu. Adem Çalkın'ın Kars'ta birinci sıra adayı olacağı kesinleşirken, karanlık odaklar hemen harekete geçti.

Adem Çalkın'a ait olduğu iddia edilen ses kaydını Oda TV'ye servis ettiler. AK Parti'de üç dönem kuralı işleyince, Ahmet Arslan'ın milletvekili hayali gerçekleşmedi. Onun yerine Adem Çalkın ismi ön plana çıktı. Çalkın'a FETÖvari kumpas kuran karanlık güçler, aslı astarı olmayan bir ses kaydıyla hem AK Parti'ye hem de Çalkın'a zarar vermek istiyor.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, konuyu canlı yayında Gazeteci Osman Diyadin ile değerlendirdi.

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