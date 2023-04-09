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HABER /  POLİTİKA

Eski Bakan Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı

Eski Bakan Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı

Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı.

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Uzun dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan mevcut AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız; geçirdiği rahatsızlık sonucu Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Beyine pıhtı atma şüphesiyle yoğun bakım ünitesine alınan Kayseri Milletvekili Yıldız’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve kendinde olduğu öğrenildi.

Önceki dönem bakan Yıldız'ın önlem amaçlı Kayseri Şehir Hastanesi'nde müşahade de tutulduğu öğrenildi.

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