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Fatih’te bir İETT midibüsü alev alev yandı

Fatih’te bir İETT midibüsü alev alev yandı

Fatih’te park halindeki bir İETT midibüsü bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Yangını gören özel bir su tankeri sahibi itfaiye ekiplerine yardımda bulundu.

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Yangın, bugün saat 04.30 sıralarında Fatih Ayvansaray Caddesinde çıktı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemeyen park halindeki 34 DN 1848 plakalı İETT midibüs alev alev yandı. Midibüsün yanmaya başlamasıyla birlikte yangını gören mahalle bekçileri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. Alevlerin etkisiyle büyük bir duman bulutunun yükseldiği yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yangını fark eden bir özel su tankeri sahibi de itfaiye ekiplerine yardımcı olmak için olay yerine gelerek su desteği sağladı. Bu sayede yangının yayılması engellendi ve yangının kontrol altına alınmasına yardımcı oldu.
Yangın sonucu, 34 DN 1848 plakalı İETT midibüsü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve polis ekipleri yangının neyden kaynaklandığını tespit etmek için çalışmalara başladı.

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