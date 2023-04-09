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TOGG para iadesi ne zaman, geri ödeme nasıl yapılacak?

TOGG para iadesi ne zaman, geri ödeme nasıl yapılacak?

Togg T10X kura çekilişi yapıldı ve hak sahipleri araçlarına kavuştu. Peki ön başvuru için 60 bin lira ödeyenlere para iadesi nasıl yapılacak?

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TRT Haber ve Youtube kanallarından canlı olarak Togg T10X kura çekilişi 29 Mart'ta tamamlandı. TOGG araç kazanan talihliler belli oldu. TOGG çekilişine katılmak için ön başvuru yapan vatandaşlar 60 lira alınmıştıç Şimdi ise akıllarda TOGG ön başvuru parası nasıl iade edilecek sorusu var. Peki kura sonrası ismi çıkmayan vatandaşlar 60 bin TL Togg ön ödeme ücretini nereden alacaklar? Togg 60 bin TL ön ödeme nasıl geri alınır? İşte Togg para iadesi detayları...

10X için noter huzurunda yapılan çekiliş sonrasında T10X siparişine hak kazanan sipariş numaraları internet adresinden erişime açıldı. 60 bin TL Togg ön ödeme ücreti geri iade tarihi, ödemelerin nasıl yapılacağı haberimizde. 

Togg'un Trumore uygulamasının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"16-27 Mart tarihleri arasında T10X çekilişine katılmak için yatırılan ön sipariş bedellerinin iade süreci tamamlanmıştır. İadeler kullanıcılarımızın Trumore e-Cüzdanlarına, takiben banka hesabı ve kredi kartlarına yapılmıştır. İade işlemlerinin hesabınıza yansıması banka işlem sürelerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Süreci bankanız ile takip etmenizi rica eder, anlayışınız için teşekkür ederiz."

Togg’un, websitesi ile Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi açıkladığı kullanıcılar arasından şanslı 20 bin kişi, 2023 yılında teslim edilecek T10X için ön sipariş hakkı kazanacak. Asıl ve yedek liste dışında kalan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler de (60 bin TL) Trumore cüzdanları üzerinden iade edilecek.

TOGG ön ödeme ücreti ne zaman yatacak?

Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.

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