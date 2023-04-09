Mustafa Destici'den dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yle ilgili "2018’de CHP’nin bir adayı vardı, Sayın İnce. Niye onu desteklemedi HDP? Çünkü Sayın İnce milli meselelerde bizim gibi düşünüyor. Kılıçdaroğlu’nda aday çıkarmıyor çünkü Kılıçdaroğlu da dışarıdaki operasyonlara karşı." dedi.

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Talat Atilla ile Tamer Korkmaz'ın sunduğu Memleket programına Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici oldu.

Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasındaki anlaşmazlığın sadece parti içi iktidar kavgasından kaynaklanmadığını söyleyen Destici, asıl uyuşmazlığın fikir ayrılığı olduğunu belirtti.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 2018 seçimlerinde de aday olduğunu ancak HDP'nin desteklemediğine dikkat çekti.

"Sayın İnce milli meselelerde bizim gibi"

Aynı HDP'nin bu seçimlerde Kılıçdaroğlu'na tam destek verdiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"2018’de de CHP’nin bir adayı vardı, Sayın İnce. Niye onu desteklemedi HDP? Çünkü Sayın İnce milli meselelerde terörle mücadelede, dış politikada bizim gibi düşünüyor. Sosyal demokrat, sol bir siyasetçi. Pek çok fikrimiz uyuşmuyor ama milli meselelerde bizim gibi. Onun için HDP Ekmeleddin İhsanoğlu'nu desteklemedi ve aday çıkardı. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nda aday çıkarmadı. Neden Sayın Kılıçdaroğlu dışarıdaki operasyonlara karşı aynen HDP gibi.

PKK ile PYD'yi ayırıyor

Sayın Kılıçdaroğlu da 'kayyumlar gitsin HDP'li belediye başkanları tekrar geri gelsin' diyor. Sayın Kılıçdaroğlu da 'Avrupa yerel yönetimler şartını mutlaka uygulayacağız' diyor. Sayın Kılıçdaroğlu Suriye'nin kuzeyinde PKK devletine 'evet' diyor, PKK ile PYD'yi ayırıyor. Güneyimizde 'bir başkası olacağına PYD olsun' diyor.

Aynen HDP'liler nasıl diyorsa ki Selahattin Demirtaş bırakılmalı, Apo serbest bırakılmalı yurt dışında olanlar geri dönmeli. Aynısını da Kılıçdaroğlu da söylüyor. Çok pervasız çok açık. 'Bize oy verin Demirtaş'a özgürlük verelim' diyor."