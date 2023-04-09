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7 cumhurbaşkanı yardımcısı tartışması Mansur Yavaş'tan açıklama

7 cumhurbaşkanı yardımcısı tartışması Mansur Yavaş'tan açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, '7 cumhurbaşkanı yardımcısı' tartışmalarıyla ilgili "Farklı fikirlerin yan yana gelip, birbiriyle müzakere edebildiği, ortak mutabakat sağlayabilen bir yapı oluştu. Bu büyük bir zenginlik, handikap değil." dedi.

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Gazeteci Uğur Dündar ve gazeteci-yazar Mine Özbek'in sunumuyla, her cumartesi akşamı tv100 ekranlarında yayınlanan Haftanın Panoraması’na, bu hafta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuk oldu. 

Yavaş, kampanya dönemini ve tartışılan Millet İttifakı'nın yönetim modeline ilişkin açıklamalarda bulundu.

7 cumhurbaşkanı yardımcısı tartışması

-Farklı fikirlerin yan yana gelip, birbiriyle müzakere edebildiği, ortak mutabakat sağlayabilen bir yapı oluştu. Bu büyük bir zenginlik, handikap değil.

Cumhurbaşkanı yardımcılığı kararı gençlerde hayal kırıklığı yaratmış olabilir

-Gençlerin birçoğu ilk defa oy kullanacaklar. İnternet üzerinden bizleri takip ediyorlar ama belli ki aradıkları, hoşlarına giden bir şeyler var. Bunu yoğun bir şekilde hissediyorum. İttifak var, 2 yıldır toplanıyorlar. Sonuçta bir karar verildi, Ekrem Bey'i ya da beni seven gençlerde hayal kırıklığı yaratmış olabilir. Onlar biraz üzüldüler, kırıldılar. Kırılanları ikna etmeye çalışacağız. Fakat Cumhurbaşkanı yardımcılığı söz konusu olunca bizler yine onların sözlerinin temsilcisi olacağız.

Salı günü geziler başlıyor

-(Kılıçdaroğlu’yla gezerken belediyenin imkanlarını kullanacak mısınız?)  Hayır kullanmayacağız, adayımızla Salı günü Çanakkale’den başlıyoruz. Bazen Kılıçdaroğlu’yla, bazen Akşener’le, bazen İmamoğlu’yla olacak şekilde gezilere başlıyoruz.

Komşularımızla sulh havası olacak

-Hükümet değişikliğinde milli politikalarımızda en ufak değişiklik olmaz. Sadece komşularımızla olan ilişkilerimizde sulh havası olacak, bozulan ilişkilerin düzeltilmesi için çabalanacak. 

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