2023 Diyanet Kadir Gecesi tarihi, Ramazan'ın kaçıncı gününe denk geliyor?

Kadir Gecesi, bilindiği gibi her yıl Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilmektedir. Bu mübarek günü ibadet ederek geçirmeyi düşünenler Kadir Gecesi tarihi ve ibadetlerini araştırmaya başladı. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir?

Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, müslüman alemi tarafından heyecanla bekleniyor. Dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece islam alemi için büyük önem arz eden günlerden birisi. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün 2023? Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi'ne kaç gün kaldı? Detaylar haberimizde.

Kadir gecesi ne zaman?

Kadir Gecesi'nden Kur'an-ı Kerim'in Kadir Suresi'nde bahsedilmektedir. Surede Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gercesi indirilmeye başladığı ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu ifade edilmiştir. Bakara Suresi 185. ayette ise Kur'an-ı Kerim'in Ramazan Ayı'nda indirilmeye başladığı ifade edilmiştir. Bu bilgiler ışığında Kur'an-ı Kerim'e göre Kadir Gecesi Ramazan ayı içerisinde yer almaktadır.

Ancak Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'nin Ramazan ayı içerisinde olduğu ifade edilmekle beraber Ramazan Ayı'nın hangi gecesi olduğu net olarak ifade edilmemiştir. Bu durumda ise İslam alimleri Hz. Muhammed'in bu konuyla ilgili hadislerine bakıp Kadir Gecesi'nin Ramazan Ayı'nın her gecesinde aranması gerektiğini vurgulamakla beraber, bu gecenin Ramazan Ayı'nın son on gecesinde bir olduğuyla ilgili genel kanaate varmıştır.

Yine Hz. Muhammed'in "Kadir gecesini Ramazan ayının son on günündeki gecelerde arayınız!" hadisini referans alan İslam uleması Kadir Gecesi'nin Ramazan Ayı'nın 27. gecesi olduğu yönünde kesin olmamakla beraber genel kanaate ulaşmıştır. Ancak Ramzan Ayı'nın 27. gecesinde yer alma ihtimalini kuvetli bulan hemen tüm İslam bilginleri bunun kesinlik ifade etmediğini Ramazan Ayı'nın her gecesinde özellikle de son on gecesinde Kadir Gecesi'nin aranmasını ve buna göre Ramazan Ayı'nın tüm gecelerine Kadir Gecesi gibi bakılıp değerlendirilmesi gerektiği yönünde görüş bildirmiştir.

Tüm İslam Dünyası'nda ise Ramazan Ayı'nın 27. geceisinin Kadir Gecesi olduğu yönündeki kuvvetli inanç gereği inananlar genellikle Ramazan Ayı'nın 27. gecesini Kadir Gecesi kabul edip buna göre ibadet etmektedir. Takvimlerde ise bu inanca bağlı olarak Ramazan Ayı'nın 27. gecesi Kadir Gecesi olarak yer almaktadır.

2023 Diyanet dini günler tarihi

Kadir Gecesi 2023 Diyanet Takvimi'nde 17 Nisan Pazartesi'yi 18 Nisan Salı gününe bağlayan gece olarak yer aldı.

Yani Diyanet Dini Günler Takvimi'ne göre 17 Nisan 2023 akşamı Kadir Gecesi idrak edilmeye başlanacak.

Kadir Gecesi ibadetleri

Hak dostları namaz borcu olanların mübârek gecelerde kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

- Kur’ân-ı Kerîm okumak

- Tevbe istiğfar etmek

- Salat u selam getirmek

- Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak

- Allah’ı çokça zikretmek

- Sadaka vermek