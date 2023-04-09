İYİ Partili Aytun Çıray adaylıktan feragat etti

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, milletvekili adaylığından feragat ettiğini duyurdu.

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Sosyal medya hesabından bazı paylaşımlar yapan İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Çıray, "14 Mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İYİ Parti milletvekili adaylığımdan feragat ediyorum. İzmir'de Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım. Yaşasın Atatürk" yazdı.

"Temayül yoklaması usulsüz"

Çıray daha sonra bazı paylaşımlarda daha bulundu. Çıray, "Liste ortada yokken ikinci sıraya itiraz ettiğim yalandır. Feragatımın nedenini önümüzdeki günlerde açıklayacağım.", "Sözde temayül sağlıklı olsa, liyakat seçilse dünya çapında saygın Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ilk ikide olmalıydı. Ama açıklamamın konusu bu değil. Sabredin.", "Yanlış yorum yapılmaması için sadece bilgi; yapılan ayıplı temayül yoklamasının usulsüz olduğunu gösteren ve genel başkana iletilen, işleme alınmayan tutanak. Yani kazandı görülen kazanmamış. Temayül tasfiye aracı olmuştur.", "Konumuz bu değil ancak 'Aytun Bey korktuğu için temayüle girmedi' yalanlarına karşı kaynağı açık anket. 27 bin kayıtlı üye arasından örneklem metodu ile hilesiz hurdasız sevenlerimin ezici çoğunluktaki olduğunu gösteren sonuç: Aytun Çıray: yüzde 65,7, sonraki aday: yüzde 15,6" paylaşımları yaptı.