BIST 4.925
DOLAR 19,24
EURO 20,99
ALTIN 1.242,19
HABER /  POLİTİKA

İYİ Partili Aytun Çıray adaylıktan feragat etti

İYİ Partili Aytun Çıray adaylıktan feragat etti

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, milletvekili adaylığından feragat ettiğini duyurdu.

Abone ol

Sosyal medya hesabından bazı paylaşımlar yapan İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Çıray, "14 Mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İYİ Parti milletvekili adaylığımdan feragat ediyorum. İzmir'de Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım. Yaşasın Atatürk" yazdı.

"Temayül yoklaması usulsüz"

Çıray daha sonra bazı paylaşımlarda daha bulundu. Çıray, "Liste ortada yokken ikinci sıraya itiraz ettiğim yalandır. Feragatımın nedenini önümüzdeki günlerde açıklayacağım.", "Sözde temayül sağlıklı olsa, liyakat seçilse dünya çapında saygın Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ilk ikide olmalıydı. Ama açıklamamın konusu bu değil. Sabredin.", "Yanlış yorum yapılmaması için sadece bilgi; yapılan ayıplı temayül yoklamasının usulsüz olduğunu gösteren ve genel başkana iletilen, işleme alınmayan tutanak. Yani kazandı görülen kazanmamış. Temayül tasfiye aracı olmuştur.", "Konumuz bu değil ancak 'Aytun Bey korktuğu için temayüle girmedi' yalanlarına karşı kaynağı açık anket. 27 bin kayıtlı üye arasından örneklem metodu ile hilesiz hurdasız sevenlerimin ezici çoğunluktaki olduğunu gösteren sonuç: Aytun Çıray: yüzde 65,7, sonraki aday: yüzde 15,6" paylaşımları yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Eski Bakan Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
Eski Bakan Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
Erling Haaland'ın dönüşü muhteşem oldu Kevin de Bruyne rekor kırdı
Erling Haaland'ın dönüşü muhteşem oldu Kevin de Bruyne rekor kırdı
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: Burdur’a 20 yılda 11.6 milyar liralık yatırım yaptık
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: Burdur’a 20 yılda 11.6 milyar liralık yatırım yaptık
İYİ Partili başkandan hile iddiası! İstifa etti, adaylıktan çekildi
İYİ Partili başkandan hile iddiası! İstifa etti, adaylıktan çekildi
TOGG para iadesi ne zaman, geri ödeme nasıl yapılacak?
TOGG para iadesi ne zaman, geri ödeme nasıl yapılacak?
Kahramanmaraş sallandı! AFAD son depremin şiddetini açıkladı
Kahramanmaraş sallandı! AFAD son depremin şiddetini açıkladı
Mustafa Destici'den dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce açıklaması
Mustafa Destici'den dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce açıklaması
7 cumhurbaşkanı yardımcısı tartışması Mansur Yavaş'tan açıklama
7 cumhurbaşkanı yardımcısı tartışması Mansur Yavaş'tan açıklama
CHP ve İyi Parti'nin aralarında anlaştığı 10 ilde ortak liste sayısı 16'ya çıktı diğer 4 parti olmayacak
CHP ve İyi Parti'nin aralarında anlaştığı 10 ilde ortak liste sayısı 16'ya çıktı diğer 4 parti olmayacak
Eski Bakan Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
Eski Bakan Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
Fatih’te bir İETT midibüsü alev alev yandı
Fatih’te bir İETT midibüsü alev alev yandı