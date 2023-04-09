Klarnetçi Hüsnü Şenlendirici kanser mi, hastalığı ne? Deniz Seki aşkı olay olmuştu

46 yaşındaki Klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'den gelen son haberler sevenlerini üzdü. Bağırsağından 11 santim alındığını açıklayan Hüsnü Şenlendirici bağırsak kanserine yakalandığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından Hüsnü Şenlendirici'nin hayatı merak edildi. Peki kimdir Hüsnü Şenlendirici, eşi Nazire Şenlendirici ve çocukları kimdir?

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Bir dönem, evliylen şarkıcı Deniz Seki ile yaşadığı aşka tanınan Klarnetçi Hüsnü Şenlendirici sağlık durumu hakkında son bilgiyi paylaştı. Geçtiğimiz gün hastaneye yatırılan Hüsnü Şenlendirici'nin bapırsaklarından 11 cm alındı ve bağırsak kanseri olduğu ortaya çıktı. Bağırsak kanserine yakalanan ve hastanede tedavi gören ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu kontrol amaçlı hastanede yattığını söyledi. Bu gelişmenin ardından Hüsnü Şenlendirici'nin hayatı merak edildi. Peki kimdir Hüsnü Şenlendirici, eşi Nazire Şenlendirici ve çocukları kimdir?

Sağlık durumu hakkında son bilgi

Instagram hesabından yazılı bir açıklama yaparak hastanedeki tedavisinin devam ettiğini söyleyen Hüsnü Şenlendirici, "Sevgili dostlarım, arkadaşlarım, sevenlerim... Geçen hafta yaptırdığım rutin kontroller sonrasından doktorlarımın tavsiyesi ile bir operasyon geçirdim. Sağlık durumum gayet iyi, kontrol amaçlı birkaç gün daha hastanede olacağım. Geçmiş olsun dilekleriniz için her birinize çok teşekkür ederim. Kısa bir ara sonrasında hem ekranlarda hem de konserlerimde sevenlerimle buluşacağım" dedi.

Hüsnü Şenlendirici kimdir?

12 Temmuz 1976'de İzmir'de doğan Hüsnü Şenlendirici Roman asıllı Türk klarnet virtüözüdür.Hüsnü Şenlendirici, Roman kökenli müzik geleneğine sahip bir ailenin çocuğudur. Dedeleri Hüsnü Şenlendirici (klarnet, trompet) ve Fahrettin Köfeci (klarnet) ve babası Ergün Şenlendirici (trompet) gibi o da 5 yaşında klarnet çalmaya başlamıştır. Özellikle 12 yaşına kadar Ege ve Anadolu'nun çeşitli kültürleriyle müzikal yolculuğa çıkmıştır. 1988'de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitim Bölümüne girmiş ve 4 yıl sonra okuldan ayrılmıştır.