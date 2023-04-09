İzmir ve Elâzığ’daki evler için depremzedelerin ödedikleri aylık taksit tutarı şaşırttı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgeye yapılacak konutların yüzde 40'ını depremzedeler faizsiz kredilerle taksitler halinde ödeyecek. Bakan Murat Kurum ile konuşan yazar Erdoğan Aktaş, bilgiler aktardı. Kurum, Elazığ'da depremzedelerin aylık 950 lira, İzmir'deki depremzedelerin ise 950 lira taksit ödediğini açıkladı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gazetecilerle deprem ve depreme hazırlıkla ilgili konularda sohbet etti.

Bakan Kurum, deprem bölgesinin yeniden inşası ile ilgili hazırladığı projeleri anlattı. Kurum şehir merkezlerinin tekrar planlandığını, ayrıca rezerv alanlara da yeni konutlar yapılacağını anlattı.

Depremzedelere teslim konutların maliyetinin bir bölümünün depremzedelerden alınacak olması tartışma konusu oldu.

Tüm ödeme kolaylıkları sağlanıyor

tv100 yazarı Erdoğan Aktaş, muhalefetin eleştirdiği bu ödemeleri, Bakan Kurum'a sordu ve aldığı yanıtı yazısında paylaştı:

Bakan Kurum, yapılan konutların altyapı giderlerinin ve arsa maliyetinin hak sahiplerine yansıtılmayacağını, devlet tarafından sübvanse edileceğini söyledi ve anlattı: “Bu durumda maliyetin yüzde 50-60 kadarlık bir bölümü karşılanmış oluyor. Geriye kalan kısmı da iki yıl geri ödemesiz 18 yıllık faizsiz kredilendiriliyor. Yani tüm ödeme kolaylıkları sağlanıyor. Tıpkı İzmir ve Elâzığ depremlerinde olduğu gibi.”

İzmir ve Elâzığ’daki evler için depremzedelerin aylık ne kadar taksit ödediklerini sordum. Doğrusu aldığım yanıt beni şaşırttı.

Elazığ’daki depremzedelere 2+1 daire 180 bin TL’ye, 3+1 daire 210 bin TL’ye mâl olmuş. Bunun karşılığı faizsiz ve iki yıl geri ödemesiz 18 yıllık kredi çıkartılmış. Hak sahipleri ayda 950 TL taksitle ödeme yapıyorlarmış.

Aynı koşullarda İzmir depremzedelerine 2+1 daire 160-180 bin TL’ye, 3+1 daireler ise 220-260 bin TL’ye mâl olmuş. İzmir’deki depremzedeler de bakanlığın verdiği bilgilere göre daire tipine göre 740 TL ya da 830 TL aylık taksitle kredilerini geri ödüyorlarmış.

İstanbul'un her iki yakasına uydu kent

Bu arada elbette İstanbul üzerine de konuştuk. İstanbul’un depreme hazırlanması konusunda Bakan Kurum, her iki yakada 500’er bin konuttan oluşan iki uydu kent planlandığını söyledi. Fakat bu konu üzerine konuşurken, özellikle İstanbul nüfusunun artmaması için göçün engellenmesinin şart olduğunu da vurguladı.

Beş yıl içinde başlanıp bitirilecek bu çok büyük projenin, AK Parti’nin 14 Mayıs seçim beyannamesinde de yer aldığını söyledi.