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9 Nisan 2023 dolar-euro ne kadar oldu? Flaş dolar tahmini

9 Nisan 2023 dolar-euro ne kadar oldu? Flaş dolar tahmini

 09 Nisan 2023 dolar-euro ne kadar? Geçtiğimiz hafta rekor kıran Euro'da ibre aşağıya döndü. Dolarda da durum aynı...Seçim sonrası dolarda yükselişin devam edeceği tahmin ediliyor. 

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9 Nisan 2023 dolar-euro ne kadar oldu? Euro geçtiğimiz hafta tarihi zirveyi görülmüştü. Bugün ise dolar ve Euro'da düşüş var. Dolar 19,24 liradan, Euro da 20,99'dan işlem görüyor.

HSBC yıl sonu dolar kuru tahminini yukarı yönlü değiştirdi

HSBC, Türk lirasının seçim sonucundan bağımsız olarak zayıflayacağı tahmininde bulundu. Küresel banka daha önce 21 olarak açıkladığı yıl sonu dolar/TL beklentisini 24 düzeyine çıkardı.

Kim kazanırsa kazansın yükselecek

Morgan Stanley seçim sonrasına ilişkin dolar/TL ile ilgili analiz paylaştı. Bloomberg'in haberine göre, kurum 14 Mayıs’taki seçimi kim kazanırsa kazansın ilk aşamada kurun yükseleceğini öngördü.

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