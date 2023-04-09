Hüsnü Şenlendirici kimdir, yaşı kaç? Eşi Nazire Şenlendirici ve çocukları kimdir?

Kanal D ekranlarında Şarkılar Bizi Söyler müzik programında klarneti içi kulakların pasını silen Hüsnü Şenlendirici bağırsak kanseri olduğunu duyurdu. 46 yaşındaki Hüsnü Şenledirici sağlık durumu hakkında son bilgiyi verdi ve iyiyim dedi. Peki Hüsnü Şenlendirici'nin karısı Nazire Şenlendirici ve çocukları kimdir?

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Bir dönem Deniz Seki ile yaşadığı fırtınalı aşkla magazin basınında sık sık konuşulan Hüsnü Şenlendirici bağırsak kanseri olduğunu duyurdu. Bağırsaklarından operasyonla 11 cm alındığını açıklayan Hüsnü Şenlendirici'nin hayatı bu gelişme sonrasında merak edildi. 46 yaşındaki Hüsnü Şenlendirici aslen Bergama doğumlu. Nazire Şenlendirici ile evli olan Hüsnü Şenlendirici'nin 2 tane de çocuğu var. Peki Hüsnü Şenlendirici'nin son durumu nasıl?

Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu kontrol amaçlı hastanede yattığını söyledi. Bu gelişmenin ardından Hüsnü Şenlendirici'nin hayatı merak edildi. Peki kimdir Hüsnü Şenlendirici, eşi Nazire Şenlendirici ve çocukları kimdir?

Hüsnü Şenlendirici kimdir?

12 Temmuz 1976'de İzmir'de doğan Hüsnü Şenlendirici Roman asıllı Türk klarnet virtüözüdür.Hüsnü Şenlendirici, Roman kökenli müzik geleneğine sahip bir ailenin çocuğudur. Dedeleri Hüsnü Şenlendirici (klarnet, trompet) ve Fahrettin Köfeci (klarnet) ve babası Ergün Şenlendirici (trompet) gibi o da 5 yaşında klarnet çalmaya başlamıştır. Özellikle 12 yaşına kadar Ege ve Anadolu'nun çeşitli kültürleriyle müzikal yolculuğa çıkmıştır. 1988'de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitim Bölümüne girmiş ve 4 yıl sonra okuldan ayrılmıştır.