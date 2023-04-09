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Bitcoin'de son durum 9 Nisan 2023 yükseliş mi var düşüş mü?

Bitcoin'de son durum 9 Nisan 2023 yükseliş mi var düşüş mü?

9 Nisan 2023 kripto para piyasasında neler oluyor? Bitcoin ve Altcoinler'de son durum ne? Kripto para analisti gözünü üç altcoine dikti. Yatırımcı 12 Nisan'ı bekliyor...

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9 Nisan 2023 Bitcoin 27.901 dolardan, Türk lirası karşısında ise 557,056 TL’den işlem görüyor. Ethereum (ETH) 1.834, Tether
(USDT) 0,9996, BNB 309,99 Dogecoin (DOGE) 0,081606, Polygon
(MATIC) 1,096dolar civarlarında bulunuyor.

Kripto para analisti Bluntz (SmartContracter), kripto para piyasasında gözünü üç altcoine dikti. Bluntz bir gönderisinde, Ethereum (ETH), The Graph (GRT) ve Fetch.ai (FET) için ciddi yükseliş sinyallerinin geldiğini öne sürdü.

İslam Memiş'ten  uyarı

 İslam Memiş, tv100'deki yazısında kripto para yatırımcısına kritik bir uyarıda bulunmuş ve  "Alım için bekleyenler sessizce beklemeli, satış yapacaklar ise acele etmemeli. Ne yükseliş ne de düşüş bitmedi. Piyasa sadece bir çıkış yolu arıyor, belirsizlik çok." demişti.

Kripto para piyasaları 12 Nisan’a odaklandı

2023’e düşüşlerle başlayan kripto para ekosisteminde ilk çeyrek yatırımcının yüzünü güldürdü. Dünya Gazetesi'nin haberine göre Mart ayında yaşanan banka iflaslarıyla desteklenen Bitcoin, 30 bin dolar seviyesine yaklaştı ve ilk çeyreği %72 yükselişle tamamladı. Kripto para yatırımcılarının nisan gündeminde ise Şanghay Güncellemesi var.

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