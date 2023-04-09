PKK Elebaşı Süleymaniye’deki patlamadan kılpayı kurtuldu! Konvoyda ABD askerleri de vardı

Irak’ın Süleymaniye kenti havalimanı yakınlarında önceki gün meydana gelen patlamadan terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’deki sözde komutanı Mazlum Kobani’nin kılpayı kurtulduğu ortaya çıktı. Saldırının SİHA ile yapıldığı iddia edilirken ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, konvoyda üç Amerikalının da bulunduğunu, can kaybı olmadığını belirtti.

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IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırları içinde kalan Süleymaniye havalimanı yakınlarında önceki gün yerel saatle 16.00 sularında bir patlama meydana geldi.

İlk olarak yerel medya, patlamanın, ABD’nin terör örgütü DEAŞ ile mücadeleyi bahane ederek destek verdiği terör örgütü SDG’nin sözde lideri Mazlum Kobani kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin’e yönelik bir insansız hava aracı saldırısı olduğunu öne sürdü.

Saldırıyla ilgili zaman zaman PKK’ya karşı sınır ötesi operasyon düzenleyen Türkiye’ye işaret edilirken Erbil’deki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ise Süleymaniye’deki yerel yetkilileri suçladı.

Üç ABD askeri personeli vardı

SDG saldırı haberini başta yalanlasa da ABD’den olayı teyit eden bir açıklama geldi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Joe Buccino, Wall Street Journal gazetesine yaptığı açıklamada saldırı sırasında hedef alınan konvoyda üç ABD askeri personelinin de bulunduğunu belirtti. “Süleymaniye’de bir konvoya saldırı düzenlendiğini doğrulayabilirim” diyen ABD’li yetkili, “Konvoyda ABD askeri personeli de vardı. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında Türkiye ve Mazlum Kobani’den bahsetmeyen Buccino, ABD personelinin güvenliğini tehdit eden her türlü eyleme şiddetle karşı çıktıklarını belirtti. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Phil Ventura da benzer ifadelerle saldırıyı doğrularken ABD’nin DEAŞ’ın Irak ve Suriye’de kalıcı yenilgiye uğratılması için yerel ortaklarını desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

Helikopter kazası ortaya çıkardı

Süleymaniye’deki patlama tam da 17 Mart’ta Duhok yakınlarında PKK’lıları taşıyan bir AS350 Eurocopter helikopterinin düşmesi ve iki gün önce Türkiye’nin Süleymaniye havalimanına hava sahasını kapatması sonrasında geldi. Helikopterde 3’ü kadın 7 kişi ölmüş, aralarında PKK’nın üst düzey isimlerinin de olduğu anlaşılmıştı.

Mesrur Barzani tarafı ifşa etmişti

Ayrıca söz konusu helikopterin Irak’ın Süleymaniye kentinden havalandığı ve SDG kontrolündeki Suriye’nin kuzeyine doğru gittiği kamuoyuna yansımıştı. Ankara ile iyi ilişkiler içinde olan IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de helikopterlerin PKK ile yakın ilişkileri olan siyasi rakipleri Irak Kürt Yurtseverler Birliği’ne (IKYB) ait olduğu bilgisini paylaşmıştı.

Süleymaniye hava sahası kapatıldı

Ankara gelişmeler üzerine çarşamba günü hava sahasının 3 Temmuz’a kadar Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’ndan yapılan uçuşlara kapatıldığını açıklamıştı. Kararın Süleymaniye’de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde alındığı belirtilmişti. Türkiye, Süleymaniye patlamasıyla ilgili bir açıklama yapmazken, patlamanın mesaj amaçlı olduğu öne sürülüyor. Ayrıca Mazlum Kobani’nin direkt hedef alınmadığı, yakınlarda bir toplantıda olduğu iddiaları da var.

Bağdat ve Talabani'den kınama

IRAK Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Süleymaniye’deki Patlama nedeniyle Türkiye’yi kınadı. Kürt asıllı Reşid, Türkiye’nin bölgedeki askeri operasyonlarının hiçbir meşru gerekçesi olmadığını öne sürdü. Süleymaniye’de yüksek nüfuzu olan Irak Kürt Yurtseverler Birliği Başkanı Bafıl Talabani de hava saldırısını şiddetle kınadı. Talabani bölgenin huzurunun bozulmasını “kırmızı çizgi” olarak niteledi.

Talabani ailesi ile YPG arasındaki ilişkiler güçleniyor

YPG/PKK elebaşı Mazlum Kobani de Süleymaniye’deki müttefikleriyle ilişkilerini sürdüreceklerini belirtti. Talabani ailesinin güdümündeki IKYB’nin Barzani ailesine yakın Kürdistan Demokratik Partisi’nin (IKDP) aksine PKK ile ilişkilerini geliştirdiği, bu durumun da Ankara tarafından tepkiyle karşılandığı yorumları yapılıyordu.

Öcalan'a yakın isim

1967 yılında Afrin’de doğan Mazlum Kobani kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin, terör elebaşısı Abdullah Öcalan’a yakınlığıyla biliniyor. Şahin’in 1990 yılında 23 yaşındayken terör örgütü PKK’ya katılarak Abdullah Öcalan’ın Suriye’deki karargâhında idari işlerde görev aldığı belirtiliyor. O günden bu güne pek çok terör faaliyetinde aktif rol alan terörist, 2010’lu yıllardan bu yana, adını Suriye Demokratik Güçleri (SDG) olarak değiştiren PKK’nın Suriye kolu YPG’nin sorumluluğunu yürütüyor. Ankara, Ferhat Abdi Şahin’in PKK döneminde Türkiye’de birçok saldırı emrini verdiğini belirtirken Şahin ise PKK dönemiyle ilgili konuşmamayı tercih ediyor. Bunun geçmişe ait olduğunu, PKK ile YPG’nin ayrı örgütler olduğunu iddia ediyor.