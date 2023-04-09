Mevlüt Çavuşoğlu 'iki kere başvurdum çıkmadı' dedi Togg'a dünyanın her yerinden çok büyük ilgi var

Çavuşoğlu, "Vatandaşımızın çok büyük ilgisini görüyor aynı şekilde yurtdışındaki vatandaşlarımız da bize ne zaman gelecek diye sormaya başladılar. Diğer taraftan başta kardeş Türk devletleri olmak üzere dünyanın her yerinden de çok büyük ilgi var. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev biliyorsunuz arkadaşlarımız Mustafa Varank bakanımız ve TOBB Başkanımız Rıfat Bey bize getirdiler. Diğer taraftan Türkmenistan, Özbekistan diğer kardeş ülkelere de şimdi ulaştıracaklar. Gerçekten bir gurur vesilesi. İlk milli aracımızın olması ayrıca önemli. Kendi markamız kendi ürünümüz. Fakat çok kaliteli, her şeyiyle donanımlı bir araç. Vatandaşlarımızın da yorumları aynı şekilde" diye konuştu.