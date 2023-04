Mevlüt Çavuşoğlu 'iki kere başvurdum çıkmadı' dedi Togg'a dünyanın her yerinden çok büyük ilgi var

"Bayrağımız nasıl dalgalanıyorsa milli aracımız Togg da oralarda boy gösterecek"

Togg'un yurt dışından ciddi bir talep aldığını da aktaran Çavuşoğlu, "Yurtdışına da göndereceğiz tabi ama önce vatandaşlarımızın talepleri karşılasın. Henüz daha yeni başladı dağıtım. Kura çekilişi oldu. Taleplerden sonra daha sonra tüm misyonlarımıza bu araçlardan göndereceğiz hem başkonsolosluklarımıza hem de büyükelçiliklerimize dünyanın her yerinde kendi aracımızı kullanmış olacağız ve dünyanın her yerinde de görürsünüz. Latin Amerika’da, Afrika’da 44 hatta 45-46 misyonumuz var başkonsolosluklarla beraber. Uzak doğu Asya'ya kadar her yerde bayrağımız nasıl dalgalanıyorsa milli aracımız Togg da oralarda boy gösterecek" dedi.