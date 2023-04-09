Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı 2023, ne zaman?

2022 yılının tüm dini günleri gerçekleşti. Artık gözler 2023 yılının dini takvimine döndü. En uzun dini bayram olan Kurban Bayramı, 2023 yılında ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek ve hangi günlere denk gelecek? İşte, 2023 yılı Kurban Bayramı'na dair tüm tarihler...Abone ol
2023 yılında Kurban Bayramı'nın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. 2023 yılında Kurban Bayramı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek ve hangi günlere denk gelecek? İşte, 2023 Kurban Bayramı'na dair detaylar...
Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk geliyor.
27 Haziran günü başlayan Kurban Bayramı 1 Temmuz günü son bulacak. 28 Haziran ise Kurban Bayramı’nın 1. günü.
Kurban Bayramı ne zaman?
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi
2023 yılı dini günleri…
Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi
Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe
Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma
Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi
Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe
Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi
Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba
Aşure günü – 28 Temmuz Cuma
Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı