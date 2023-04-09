Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı 2023, ne zaman?

2022 yılının tüm dini günleri gerçekleşti. Artık gözler 2023 yılının dini takvimine döndü. En uzun dini bayram olan Kurban Bayramı, 2023 yılında ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek ve hangi günlere denk gelecek? İşte, 2023 yılı Kurban Bayramı'na dair tüm tarihler...

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2023 yılında Kurban Bayramı'nın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. 2023 yılında Kurban Bayramı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek ve hangi günlere denk gelecek? İşte, 2023 Kurban Bayramı'na dair detaylar...

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk geliyor.

27 Haziran günü başlayan Kurban Bayramı 1 Temmuz günü son bulacak. 28 Haziran ise Kurban Bayramı’nın 1. günü.

Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

2023 yılı dini günleri…

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı