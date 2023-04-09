Türkiye ürettiğinden fazla elektrik yakıyor. Kalanı ithal ediyor. İşte güncel veriler

Türkiye'de dün günlük bazda 817 bin 16 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 829 bin 582 megavatsaat oldu.

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Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 496 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 137 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 817 bin 16 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 829 bin 582 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,6 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Dün 5 bin 562 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 128 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.