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Gaziantep İslahiye'de TÜRGEV Kardeşlik Sofrası

Gaziantep İslahiye'de TÜRGEV Kardeşlik Sofrası

Ramazan ayında afet bölgesindeki faaliyetlerini sürdüren TÜRGEV, Kardeşlik Sofrasını depremin en yoğun hissedildiği yerlerden biri olan GAZİANTEP İSLAHİYE'de kurdu.

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TÜRGEV, Gaziantep’te bulunan Hatice Hatun Kız Öğrenci Yurdu halihazırda afetzede vatandaşlara hizmet verirken, İslahiye’de yapılan organizasyona, yurt gönüllülerinden de katılım oldu. TÜRGEV Genel Müdürü Makbule Çabuk’un da katıldığı organizasyon, en çok da çocukların ilgisini çekti.

Palyaço ve balon gösterilerinden yüz boyama, Osmanlı macun ve şerbetlerinden Karagöz oyununa kadar pek çok aktivitenin yer aldığı Kardeşlik Sofrası, çocukların yüzlerini güldürdü. Gönüllülere ise unutulmaz bir akşam yaşattı.

TÜRGEV gönüllüleri, afetzede vatandaşlara destek olmak için çıktıkları yolda, onların kendilerine güç verdiğini ifade ederek, Ramazan’ın diğer günlerinde, farklı şehirlerde Kardeşlik Sofraları kuracaklarını ifade etti.

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