Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu branş dağılımı tablosu

Adalet Bakanlığı, çeşitli kadro ve branşlarda 18 bin 305 personel alımı yapacağını duyurmuştu. Bu bilginin ardından, başvuru tarihleri ve başvuru şartları araştırılmaya başladı. Personel alımına ilişkin, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kritik açıklamalarda bulundu. İşte 2023 Adalet Bakanlığı personel alım tarihleri...

Abone ol

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı bünyesine 18 bin 305 personel alımı yapılacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı bir iftar programının ardından Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkif Evler Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bn 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bn 305 personel alımı yapılacağını duyurdu. Pek, Adalet Bakanlığı 18.305 personel alımı ne zaman? 18 bn 305 bn personel alımı kadro dağılımı nasıl?

Bu kapsamda Adalet Bakanı Bozdağ, "Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Peki, "2023 Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı başvuru tarihi ne zaman ve başvuru şartları neler?" İşte detaylar...

Personel kadro dağılımı nasıl olacak?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Adalet Bakanlığı'nın yeni personel alımı yapacağını da ifade eden Bekir Bozdağ, "Yakında bunların mesleklerine göre dağılımı, müracaat tarihleri ve şartları Bakanlığımız tarafından ilan edilecektir." bilgisini paylaştı

Personel alım ilanı yayınlandı mı?

Personel alımına ilişkin ilan henüz yayınlanmadı. İlan yayınlandıktan sonra başvuru detayları netlik kazanacak.

Personel alım şartları neler?

Alım yapılacak kadrolara ilişkin kılavuz henüz yayınlanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl genel başvuru şartları şu şekildeydi;

Türk Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,