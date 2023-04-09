EYT başvuru sonucu sorgulama, TC ile nereden bakılır?

Başvurularını 31 Mart tarihine kadar tamamlayan EYT'liler nisan ayı itibarıyla ilk emekli maaşını almaya başladı. EYT başvurusunda bulunanlar, başvuru sonuçlarını nasıl ve nereden öğrenildiğini araştırıyor. İşte 2023 EYT başvuru sonucu sorgulama ekranı...

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EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesinin ardından, EYT koşullarını taşıyan yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasının önü açılmış oldu.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) başvurularının 3 Mart tarihi itibarıyla başlamasının ardından, başvurusunu tamamlayanlar, EYT başvuru sonucunu sorgulamaya başladı. EYT prim gün sayısı, hizmet yılı gibi şartlarını taşıyanlar SGK aracılığıyla emeklilik başvurusunda bulanabiliyor.

Böylelikle mart ayında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlayanlar ilk maaşını nisan ayı itibarıyla almaya başladı. Yeni EYT başvurusunda bulunanlar ise, "EYT başvuru sonucu nasıl, nereden öğrenilir? 2023 EYT başvuru sonuçları açıklandı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte EYT başvuru sonuçları hakkında tüm detaylar...

EYT başvuru sonucu sorgulama nereden bakılır?

EYT başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak sonuçların ilk başvurusunun yapılmasının ardından 1 hafta-15 gün içinde açıklanması bekleniyor. Ayrıca EYT'liler ilk maaşlarını başvuru dilekçesi verilip süreç sona erdikten sonraki ay başından itibaren alabilecekler.

EYT BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

EYT başvuru sonuçları, SGK'nın DYS Evrak Takip sayfasına e-Devlet üzerinden e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

Emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

SGK tarafından paylaşılan videoda emeklilik başvurusu adımları şu şekilde anlatıldı:

Buna göre; e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına aylık, emekli ve gelir kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi sekmesine tıklanacak.

Sonra gelen ekranda yeni başvuru sekmesi tıklanacak.

Tahsis talep türü olarak ise yaşlılık aylığı seçilecek.

SSK kapsamında aylık talepe edecekler 4A SSK Bağkur kapsamında ise 4B Bağkur seçilecek.

Sonra altta yer alan başvur butonu tıklanacak.

TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor.

Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak.

Diğer iletişim bilgileri de doldurulacak.

"Aylık alıyor mu?" sorusunda da evet ya da hayır cevabı mutlaka işaretlenmeli.

Sonraki ileri butonuna basılacak ve başvur butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.

Mart'ta dilekçe veren nisan ayında maaş alacak

Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren, koşulları yerine getirmiş olan EYT’liler emeklilik dilekçesi verebilecekler. Dilekçeyi mart ayının herhangi bir gününde verenlerin emekli aylıkları, 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere bağlanacak. Dilekçeyi ayın 1’inde veya 31’inde vermek fark etmeyecek.

4A (SSK) statüsünde çalışanlar önce işyerinden ayrılıp sonra emeklilik dilekçesi verecekler. 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki kişiler ise çalıştıkları kurumdan emekliye sevk onayı aldıktan sonra emekli olabilecekler.

Koşulları yerine getirmemiş EYT’lilere ise koşulları tamamladıkları tarihten itibaren emeklilik dilekçesi verdiklerinde, dilekçe tarihini izleyen ay başından itibaren aylıkları bağlanacak.