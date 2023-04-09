İmam hatipli kızlar ABD'deki robot yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek

Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu "Techtolia Robotics" takımı, ABD'de düzenlenecek dünyanın en prestijli robot yarışmalarından "First Robotics Competition"da Türkiye'yi temsil edecek.

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FIRST Robotics Competition (FRC) İstanbul Bölgesel 2023 yarışmasında Türkiye şampiyonu olan Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu "Techtolia Robotics" takımı, ABD'de düzenlenecek dünyanın en prestijli robot yarışmalarından "First Robotics Competition"da Türkiye'yi temsil edecek.

Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin yer aldığı "Techtolia Robotics" robot takımı, Türkiye'de tamamı kız öğrencilerden oluşan tek FRC takım olarak 5 yıldır çalışıyor.

Mart ayının sonunda Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çin, Hindistan, Kosova ve Türkiye'den toplam 52 takımın katıldığı FRC İstanbul Bölgesel 2023 yarışmasında birinciliği göğüsleyen imam hatipli öğrenciler, Amerika'da yapılacak final turu öncesinde heyecanlarını AA muhabiriyle paylaştı.

Takımın baş mentorü ve bilişim teknolojileri öğretmeni Ali Secaattin Kan, 2018'de Prof. Dr. Aşkın Asan öncülüğünde Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi desteğiyle kurulan robot takımın, Türkiye'de tamamı kız üyelerden oluşan tek FRC takımı olduğunu söyledi.

Robot yarışmasının aynı zamanda bir süreç takibi olduğunu, sezonun başından yarışmanın yapıldığı güne kadar öğrencilere karşılaştıkları problemlerle nasıl baş edebileceklerini, nasıl çözümler üretebileceklerini öğrettiklerini belirten Kan, bu senenin temasının yenilenebilir enerji olduğunu anlattı.

Kan, robotlarının sahadaki malzemeleri alarak yerleştirdikten sonra istasyonda kendini şarj etmesinin temaya uygun olduğunu dile getirdi.

Robotun yazılımının, 15 saniye sürücüsüz hareket ettirmek ve sonrasında sürücüsüyle beraber 2 dakika 15 saniye içerisinde görevlerini yerine getirmesini sağlamak üzere yapıldığını anlatan Kan, "Amaç öğrencilerin yazılım, robot inşa, problem çözme ve kritik anlarda karar verme yeteneklerini geliştirmek ve öğrencileri mühendislik alanlarına hazırlamak." ifadelerini kullandı.

Hazırladıkları projeyle robot yarışmasını birinci bitirerek Türkiye şampiyonu olan takımın 19-22 Nisan'da ABD'nin Houston kentinde düzenlenecek yarışmaya katılacaklarını anlatan Kan, 33 ülkenin yer alacağı dünyanın en prestijli robot yarışmalarından "First Robotics Competition"da Türkiye'yi temsil edeceklerini bildirdi.

Kan, bu aşamaya gelene kadarki başarılarında sponsorluk desteği sağlayan kişi ve kurumların büyük payı olduğunu vurgulayarak, ABD'deki yarışma için de sponsor desteği beklediklerini ifade etti.

"Amerika yolcusuyuz ve burada olmak çok gurur verici hepimiz için"

Takım kaptanı ve robot sürücüsü Azra İsmail, Türkiye'de aktif çalışma yürüten tek kız robot takımı olduklarını vurgulayarak, sadece robotla sınırlı kalmak istemediklerini, mekanik, tasarım, teknik ve özellikle yazılım alanlarında iyi işleri yapmaya kararlı olduklarını anlattı.

Takımda yer alan öğrencilerin mezun olduktan sonra geldikleri konum ve yaptıkları işlerden etkilendiklerini belirten İsmail, "Takım olarak gayet güzel bir işleyişe sahibiz. Hedeflerimiz oldukça büyük ve bu hedefler aslında bizi biraz daha çalışmaya itiyor." dedi.

Takımın halkla ilişkiler kaptanı Elif Su Dağıstanlı ise kendilerine verilen desteğin önemini vurgulayarak, "Düştüğümüz zamanlar olsa bile şu an buradayız. Amerika yolcusuyuz ve burada olmak gerçekten çok gurur verici hepimiz için." ifadelerini kullandı.

"Takımın mezunlarına çok özenirdik"

Teknik kaptan Ebrar Döner de ortaokuldayken bu takımın mezunlarını görüp çok özendiklerini belirterek, "'Vay be bunlar da bir şeyler yapıyorlar, hem de kızlar. Matkap tutuyorlar, kesim yapıyorlar' diyorduk. Gerçekten hayallerimizi geliştiren bu süreçte bize çok katkısı olan motive eden bir şeydi. Hayal ettiğim yere ulaşmak o özendiğim insanların yerine geçebilmek gerçekten çok gurur vericiydi. Şu anda da karşınızda takımın teknik kaptanı olarak bulunmak beni çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Takımların yarışmanın temasına göre 3 aylık sürede robot geliştirdiklerini anlatan Döner, tasarım, üç boyutlu çizim, yapım süreci ve test aşaması geçildikten sonra yarışmalara katılmaya hazır bir robot elde edildiğini aktardı.

Tenzile Erdoğan Kız İmam Hatip Lisesi Müdürü Tayfun Doğru, yeni kurulmuş bir lise olmasına karşın, büyük başarılara imza atan bir takıma ev sahipliği yapmasının okulu tercih sıralamasında üst sıralara taşıdığını belirterek, liseye hazırlanan öğrenciler için bu takımın başarılarının bir motive unsuru olduğunu kaydetti.