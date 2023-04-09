MSÜ sonucu öğrenme nereden olur? 2023 MSÜ sonuç öğrenme ekranı TC ile giriş

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2 Nisan tarihinde yapılmıştı. Şimdi gözler MSÜ sonuç ekranına çevrildi MSÜ sonuçları T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek.

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Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2 Nisan tarihinde uygulandı. MSÜ sınav sonuçlarında gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. MSÜ sınavlarının tamamlanmasının ardından, soru ve cevapları yayınlanırken, sınava katılım gösteren adaylar puan hesaplaması yapmaya başladı.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçlarında bekleyiş sürüyor. Sınava giren adaylar, sınav sonuçlarına; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek.

MSÜ sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınav sonucu sorgulama süreci başlayacak. Peki, "MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2023 MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranı...

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanır?

MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin 2023 sınav takviminde belli oldu. Buna göre, MSÜ sonuçları 27 Nisan tarihinde erişime açılacak. MSÜ sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı belli olmamakla beraber öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor.

MSÜ sonucu nasıl öğrenilir?

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesigönderilmaeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

MSÜ'DE HANGİ BÖLÜMLER VAR?

Kara Harp Okulunda; Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, Kara Havacılık, İstihkâm, Muhabere, Ulaştırma, İkmal, Bakım, Personel, Maliye, Harita sınıflarından subay yetiştirilmektedir. Kara Havacılık sınıfındaki öğrenciler helikopter ve uçak pilotu olmaktadırlar. Harbiyelilerin bütün ihtiyaçları (yeme, yatma, giyim, harçlık, eğitim-öğretim, vb.) devlet tarafından karşılanmaktadır.

Deniz Harp Okulu mezunu deniz subayları; Türk Deniz Kuvvetlerinin suüstü gemileri, denizaltıları, uçakları, helikopterleri, Sualtı Taarruz (SAT)/Sualtı Savunma (SAS), 1'inci sınıf dalgıç, deniz istihkâm, deniz piyade ve diğer kıyı birliklerinde görev yapmaktadır. Deniz Harp Okulunda pilot olmaya istekli öğrencilere gerekli şartları taşıdığı takdirde Deniz Kuvvetlerinin helikopter ve uçaklarında pilot olma imkânı da sunulmaktadır.

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Türk Hava Kuvvetlerinin temel subay kaynağı Hava Harp Okulu İstanbul Yeşilyurt'ta bulunmaktadır. Hava Harp Okulunda; Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği dallarında lisans düzeyinde akademik eğitim, askeri eğitim ve özendirici uçuş eğitimi verilmektedir.