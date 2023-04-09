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İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa'da sabah namazında zulüm

İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa'da sabah namazında zulüm

İsrail güçleri, sabah namazı kılmak için Mescid-i Aksa'ya gelen Müslümanları, İsrailli yerleşimcilerin Hamursuz Bayramı dolayısıyla engelledi.

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İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs'teki Müslümanlara müdahale etmeyi sürdürüyor. Sabah namazı kılmak için Mescid-i Aksa'ya gelen Müslümanlar, İsrail güçlerinin engeliyle karşılaştı.

Mescid-i Aksa'nın kapılarına konuşlanan İsrail güçleri, 50 yaş altındaki Müslümanların namaz kılmak için Mescid-i Aksa'ya girişine izin verilmeyeceğini açıkladı. İsrailli yerleşimcilerin Hamursuz Bayramı dolayısıyla güvenlik önlemlerinin artırıldığı bölgede, çok sayıda İsrailli yerleşimci 5 Nisan'da başlayan ve 13 Nisan'a kadar sürecek olan Hamursuz Bayramı süresince Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

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