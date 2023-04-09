Ordu’da atıl araziler tarımla buluşuyor

ORDU'da il genelindeki 21 bin 250 dönüm atıl arazi üretime kazandırıldı. Çitçiye 50 ton tohum dağıtıldı.

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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in tarıma verdiği desteklerle, il genelindeki atıl araziler üretime açıldı. 2019 yılından bu yana tarıma açılan arazi toplamı 21 bin 250 dönüme ulaştı.

Ordu’da fındık tarımının diğer ilçelere göre daha az yapıldığı, makineli tarıma uygun geniş arazileri ve yaylalarıyla, hayvancılığa elverişli ilçelerdeki üreticilere verilen destekler devam ediyor. İlk olarak 2019 yılında, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım Orman Müdürlüğü iş birliğinde başlatılan “Âtıl Tarım Arazilerinin Üretime Kazandırılması Projesi”yle il genelindeki üreticilere tohum desteği sağlandı.

50 ton tohum dağıtıldı

Tarıma elverişli olduğu halde çeşitli sebeplerden dolayı ekilmeyen tarım arazilerinin üretime kazandırılması amacıyla, üreticilere 40 ton arpa, 5 ton nohut, 3 ton yeşil mercimek, 1.5 ton patates, 400 kilogram soya fasulyesi, tohumu dağıtıldı. 2019 yılından bu yana verilen desteklerle birlikte 21 bin 250 dönüm atıl arazi yeniden üretime açıldı.