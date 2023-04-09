Açık Öğretim Lisesi sınavları yüz yüze mi olacak? AÖL sınavı ne zaman yapılacak?

Lise eğitimlerini açıktan devam ettiren öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenen sınav takviminde AÖL 2. Dönem sınavlarına katılım sağlayacaklar. AÖL sınavlarında öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltilecek ve ders geçme notu alt sınırı 45 olacak.

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MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıt yenileme tarihi yaşanan iki büyük deprem sonucu kayıtlar uzatılırken yeni takvim gündem oldu. AÖL 1. dönemin sona ermesinin ardından, açık lise öğrencileri tarafından 2. dönem AÖL sınav tarihleri araştırılmaya başladı. 2. Dönem kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sürerken deprem nedeniyle okulların geç açılması gözleri AÖL sınav takvimine çevirdi.

Peki, AÖL sınavları ne zaman? MEB Açık Lise sınavları yüz yüze mi? İşte 2023 AÖL son kayıt tarihi…

2023 AÖL son kayıt ne zaman?

Ülkemizde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi 2. dönem ilk kayıt işlemleri ve kayıt yenileme tarihlerini uzattı. AÖL 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri 3 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar devam etti.

AÖL sınavları online mi?

AÖL Sınavları nisan ayında e-Sınav olarak gerçekleşecek. Açık Öğretim Kurumları 3. Dönem sınavları da yine online olarak yapılacak. Bu sınav temmuz ayında gerçekleşecek.