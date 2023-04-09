Öğrenci bayram harçlığı 2023 ödemesi için başvuru formu doldurmalı mı?

Bayramda emeklilere 2 bin TL ikramiyenin ardından sıra gençlere geldi. Üniversite öğrencilerine tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda, yılda iki kez bayram ikramiyesi verilecek. "Bayram harçlığı" adı altında üniversite öğrencilerine verilecek para bin lira olacak. Peki öğrenciler bayram ikramiyesi almak için başvuru yapacaklar mı?

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Öğrencilere bayram ikramiyesi verilecek mi? sorusu ile ilgili araştırmalar hızlandı. Emeklilere bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye yükselmesinin ardından öğrenciler için de yeni bir adım atıldı. Bayramda emeklilere 2 bin TL ikramiyenin ardından sıra gençlere geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti cephesinin önümüzdeki günlerde duyurmayı planladığı 3 sürpriz vaat hazırlıklarını sürdürüyor. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı 3 konu başlığı var; Vatandaşlık Fonu oluşturulacak, gençlere bayram ikramiyesi ve evlenecek çiftlere 3 yıl geri ödemesiz kredi verilecek. Peki, gençlere bayram harçlığı ne kadar ve ne zaman verilerek?

Vatandaşlık fonu ne işe yarayacak?

Bir vatandaşlık fonu kurulacak. Çocuklar doğduktan sonra devlet her ay onlar için 100 ya da 200 lira gibi bir parayı fona yatıracak. 18 yaşını geçen herkes isterse kendisi için biriken parayı belli koşullarda çekebilecek. Bir anlamda "vatandaşlık maaşı" gibi olacak. Genel olarak burada biriken paranın üniversite eğitiminde kullanılması formülü üzerinde duruluyor.

Evlenecek çiftler unutulmadı

Yeni evlenecek çiftlerin ev eşyaları ve benzeri harcamaları rahatlıkla yapması, sıkıntı çekmemesi için kamu bankaları 250 bin lira civarında bir uygun faizli kredi sağlayacak. Krediler için 2-3 yıl geri ödemesiz, daha sonrada 10 yıla yayılan vadeler uygulanacak.