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Diyarbakır’da 8 yıl sonra ilk kez Paskalya Bayramı kutlandı

Diyarbakır’da 8 yıl sonra ilk kez Paskalya Bayramı kutlandı

DİYARBAKIR'daki Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde, 2015-2016 yılında yaşanan hendek olaylarından sonra ilk defa 8 yıl aranın ardında Paskalya Bayramı kutlandı.

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Diyarbakır’daki Surp Giragos Ermeni Kilisesi, 2015-2016 yılında meydana gelen hendek olaylarında büyük zarar gördü ve kullanılamaz hale gelmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteğiyle kilise onarılıp geçen yıl açılmıştı.

Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde bugün, 8 yıl aradan sonra ilk defa Paskalya Bayramı kutlandı. Onlarca vatandaşın katıldığı etkinlikte, mumlar yakılıp dilek tutuldu.

Surp Giragos Ermeni Kilisesi Vakfı Başkan Yardımcısı Ohannes Gafur Ohanyan, 2015’ten bu yana, Sur’daki hadiselerden sonra uzun süre sur bölgesinin kapalı kaldığını hatırlattı.

Kilise’nin çok zarar gördüğünü belirten Ohanyan, 2-3 sene de onun onarımı derken 8 yıl sonra ilk defa bu mekanda paskalya yapmış olduklarını söyledi.

Mutlu olduklarını ifade eden Ohanyan, şöyle konuştu:
“Dolayısıyla mutluyuz. Bugün bayağı çok coşkulu, çok keyifli geçti. Paskalyalar bütün dinlerdeki oruç döneminin sona ermesiyle birlikte bayramların yapılıyor olmasıdır. Bizimki de öyle bir bayram. Bu bayram bayağı keyifli geçti. Bütün din, inanç, ırk, farklı kesimlerden insanlar buradaydı. Herkes beraber bayramını kutladı.”

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