Gezi olaylarındaki Dolmabahçe müezzini CHP'den milletvekili adayı

Gezi Parkı eylemlerinde dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Camide bira içtiler" iddiasını yalanlayan Bezmialem Valide Sultan Camisi'nin müezzini Fuat Yıldırım, CHP tarafından İstanbul'dan 10. sıradan milletvekili aday gösterildi.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 14 Mayıs seçimlerindeki milletvekili aday listesi belli olmaya başladı. Listede dikkat çekici isimler bulunuyor.

Bu isimlerden bir tanesi de Gezi Parkı Direnişi sırasında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından öne sürülen "Camide bira içildi" iddiasını yalanlayan Bezmialem Valide Sultan Camisi'nde müezzin olarak görev yapan Fuat Yıldırım oldu.

CHP'nin milletvekili aday listesine göre Yıldırım, İstanbul 2. Bölge 10. sıradan aday gösterildi.