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Tarsus Belediyesi Kadın Basketbol Takımı şampiyon oldu

Tarsus Belediyesi Kadın Basketbol Takımı şampiyon oldu

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Tarsus Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, ligin son maçında da galip gelerek şampiyonluğunu ilan etti.

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Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Tarsus Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, 30. hafta maçında Botaş Gelişim Kadın Basketbol Takımı karşısında ligin son galibiyetini alarak, şampiyon oldu.

Büyük başarılar elde ederek Tarsus halkını gururlandıran Kadın Basketbol Takımı Baş antrenörü Mustafa Secerlioğlu, "Sezon başında Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan, bize lig boyunca 2 kupa hedefi koymuştu ve kesin şampiyonluğun Tarsus'a gelmesini istediğini bu yönde bizlere güvendiğini söylemişti. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımıza başladık ve önce Federasyon Kupasını kazandık. Ardından 2. hedefimiz olan şampiyonluğu da Tarsus'a getirdik ve başkanımıza verdiğimiz sözümüzü tuttuk" dedi.

“Takımımız artık Süper Lig'de mücadele edecek"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, takımı her zaman desteklediğini belirterek, "Tarsus Belediyesi Kadın Basketbol Takımımızı kutluyorum. Sezon başından itibaren her maçta bizlere galibiyet sevinci yaşattılar. Tarsus’umuzu nice şehirlerde temsil ettiler ve bizleri hep gururlandırdılar. Federasyon Kupası sonrası şimdi de kentimize bir lig kupası daha kazandırıldı. Kadın Basketbol Takımımız artık Süper Lig’de bizleri gururlandıracak. Başarıları daim olsun" ifadelerini kullandı.

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