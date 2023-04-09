Sağlık Bakanlığı memur alımı şartları açıklandı! 30 memur alımı yapılacak

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 30 memur alımı yapılacak 8 Nisan 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ilan kapsamında Müfettiş Yardımcısı alımı yapılacak. Peki, adaylarda aranan genel ve özel şartlar nelerdir?

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Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere Teftiş Kurulu Başkanlığı’na Müfettiş Yardımcısı alımı yapılacak. Ankara’da yapılacak olan memur alımı için başvuru süreci ile ilgili detaylı bilgiler de paylaşıldı. Peki, başvurular hangi tarihte yapılacak? İşte Sağlık Bakanlığı memur alımı ilan detayları…

Sağlık Bakanlığı personel alımı

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere memur alımı yapılacak. 30 kişilik Müfettiş Yardımcısı alımı yapılacağı duyuruldu. Adaylar için başvuru şartları da paylaşıldı. Peki, şartlar nelerdir?

Personel alımı başvuru şartları

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda görevlendirilmek üzere yapılacak olan memur alımında genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartlar aranıyor. Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Ayrıca herhangi bir suç hükümlülüğünün olmaması, yapılacak güvenlik soruşturmasından ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almaları, kamu haklarından mahrum olmamaları gerekir. Bunun yanı sıra, erkek adayların askerliğini yapmaları ya da askerlikle ilgisinin olmaması gerekir. Adayların 18 yaşını tamamlamaları da gerekmektedir.

Adaylarda ayrıca KPSS puan şartı, eğitim ve yaş şartı da aranıyor. 2021 ya da 2022 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P9, KPSS P33, KPSS P48 puan türlerinin birinden en az 80 puan almış olma şartı aranıyor. Adayların 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla 35 yaşından büyük olmamaları gerekir.

Eğitim şartı olarak, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat ve İşletme fakültelerinden ya da bunlara denkliği kabul edilen, yurt dışı ve yurt içi en az lisans seviyesinde olan öğretim kurumlarından mezun olmaları gerekir.

Başvuru süreci nasıl olacak

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere yapılacak olan Müfettiş Yardımcısı alımında adayların başvurularını 26 Nisan 2023 tarihi itibarıyla yapmaları ve en geç 5 Mayıs 2023 tarihine kadar tamamlamaları gerekir. Başvurular online olarak https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacaktır.