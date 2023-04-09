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Fatih Erbakan'dan CHP'ye tepki: Cumhurbaşkanı seçilelim diye hiç sesleri çıkmıyor

Fatih Erbakan'dan CHP'ye tepki: Cumhurbaşkanı seçilelim diye hiç sesleri çıkmıyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na PKK'nın açık destek verdiğini belirterek, "'100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz' diyen bir HDP var. Bu değişim acaba neleri kapsıyor? Bu bir özerklik mi, eyalet sistemi mi? Bu noktada aslında en büyük tepkiyi CHP'nin vermesi gerekirdi. Ama cumhurbaşkanı seçilelim diye hiç sesleri çıkmıyor." dedi.

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Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nu parti binasında konuk eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gündeme ilişkin sorulara yanıtlar verdi.

Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan 14 Mayıs seçimiyle ilgili önemli mesajlar verdi. İşte Erbakan'ın açıklamaları:

"Halktan oy isteyecek bir partinin kadın düşmanı olamayacağını zaten bilir"

"Bizi kadın düşmanı bir parti gibi göstermek ve Cumhur İttifakı'nı zor durumda bırakmak için haberler yapılıyor. Türkiye'de 30 milyon kadın seçmen oy kullanacak. Aklı başında her insan, halktan oy isteyecek bir partinin kadın düşmanı olamayacağını zaten bilir. 6284 konusu hakkında sosyal gerekçelerimiz var. Boşanmalara yol açabiliyor, kadını koruyayım derken erkeği mağdur ediyor. 2 milyona yakın baba evden uzaklaştırıldı, çok sayıda yuva yıkıldı. Biz bunların önüne geçilmesi gerektiğini söylüyoruz.

"Bizim için prensipler kıymetli"

AK Parti ile bir görüşme yapmıştık. Üzerinde hassas olduğumuz mutabakat maddelerinin imzalanmasının mümkün olmayacağına yönelik bir durum vardı. Biz bakanlık, vekillik istemiyoruz. Ama bu prensiplerimiz bizim için kıymetlidir. Uzlaşı çıkmayınca biz de adaylığımızı duyurmuştuk. Sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı bizleri davet ettiler, orada bu mutabakatın sorun olmayacağını, imza altına alınabileceğini ifade ettiler. Bunun üzerine Cumhur İttifakı'na katılma kararımızı duyurduk.

Gençlik Kolları'ndan bu yana Erbakan Hoca'mızla birlikteydi

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Bey ile anılarımız yeniden canlandı. Genel Merkez'imizde belki de bizden daha fazla Sayın Cumhurbaşkanımızın çalışması olmuştur. Gençlik Kolları'ndan bu yana Erbakan Hoca'mızla birlikteydi.

Cumhjur İttifakı'na katılma sebeplerimizden biri de karşı bloğun yapısıdır. Burada sol, sosyalist, komünist, her türlü fraksiyon bir araya gelmiş. Artık HDP'yi de geçti bu iş, tamamen PKK'nın açık desteğini görüyoruz. Bu bloğun milletin hayrına olmayacağı ortada.

Cumhurbaşkanı seçilelim diye hiç sesleri çıkmıyor

'O kadar güzel bir mutabakat metni yaptık ki Avrupa bize aferin diyecek' diyorlar. 'İHA'lara, SİHA'lara dokunacağız' diyen bir Altılı Masa var. '100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz' diyen bir HDP var. Bu değişim acaba neleri kapsıyor? Bu bir özerklik mi, eyalet sistemi mi? Bu noktada aslında en büyük tepkiyi CHP'nin vermesi gerekirdi. Ama cumhurbaşkanı seçilelim diye hiç sesleri çıkmıyor.

14 Mayıs Milli Görüş ile karşıtlarının mücadelesi olacak

Milli Görüş tabanlı seçmene CHP için oy verdirecekler. Eylemler ve söylemler göz önüne alındığında Sayın Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanlığına taşımak vebaldir. 'LGBT aile yapısını bozmaz' diyen bir insan. Bu zihniyetteki bir insanı nasıl cumhurbaşkanı yapıyorsunuz? Milli Görüş'e zıt bir tablo var. 14 Mayıs, Milli Görüş ile gayri Milli Görüş'ün mücadelesine sahne olacak.

28 şubat sürecinde annem çok ağladı

Rahmetlı annem 28 Şubat'ta evladını kaybetmiş gibi uzun süre ağladı. Refah Partisi haksız yere kapatıldı. Hepimiz bundan çok etkilendik. AİHM, Refah Partisi'nin kapatılmasını uygun bulurken HDP'nin kapatılması söz konusu olunca herkesten çok bağırıyor.

Babamın cenazesinde her kesimden insanın gelip hakkını teslim etmesi güzel bir yaklaşımdı. 'Biz sizi iyi tanıyamamışız, sizi bize yanlış tanıtmışlar' diyen birçok kişi vardı.

HÜDA PAR'da terörden yargılanmış kimse yok

HÜDA PAR'IN herhangi bir kademesinde terör suçundan yargılanmış kimse olduğunu görmüyoruz. Parti programlarındaki radikal söylemleri ittifak protokolünde yer alsaydı o zaman biz de rahatsız olabilirdik.

İlk resmi adayımız hanımdı

Listemizde kadın aday ve gençlere özellikle yer vermeye çalışıyoruz. Partimizin zaten ilk resmi adayı da bir hanımdı. Afyon'un Güney beldesinde belediye başkan adayımızdı. Bu da önemli bir gösterge bazı çevrelere. "Milli Görüş Meclis'e" sloganıyla hareket ediyoruz.

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