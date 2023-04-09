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Kayseri'de yaşandı! Yakınları ebeveyn banyosunda korkunç halde buldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de yaşandı! Yakınları ebeveyn banyosunda korkunç halde buldu

 Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 43 yaşındaki kadın, yatak odasının ebeveyn banyosunda kendini asarak yaşamına son verdi.

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Edinilen bilgiye göre 43 yaşındaki Başak G. eve gelen yakınları tarafından ebeveyn banyosunda asılı halde bulundu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Başak G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Başak G.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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