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Oğuz Kaan Salıcı kimdir, aslen nereli? Eşi bakın kimin kızı?

Oğuz Kaan Salıcı kimdir, aslen nereli? Eşi bakın kimin kızı?

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Milletvekili listelerinin görüşüldüğü seçici kurul toplantısında gerginlik yaşandığı ve  Oğuz Kağan Salıcı'nın salonu terk ettiği iddia edildi. Bu sıcak gündemin ardından  Oğuz Kağan Salıcı da merak konusu oldu.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı’nın ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ekibinin listelerde yer almadığı ve bu nedenle Oğuz Kağan Salıcı’nın seçici kurul toplantısını terk ettiği iddiası gündem oldu. Bu gelişmenin ardından Oğuz Kağan Salıcı kimdir, aslen nereli soruları merak edildi. 

Pek çok kişi ise ünlü siyasetçinin hayatını araştırıyor. Aynı zamanda siyasetbilimci olan Salıcı'nın kariyeri de oldukça merak ediliyor. Peki Oğuz Kaan Salıcı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Oğuz Kaan Salıcı'nın hayatı ve siyasi kariyeri...

Oğuz Kaan Salıcı Kimdir

Oğuz Kaan Salıcı, 16 Ocak 1972 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. Aslen Adıyamanlı olan Salıcı, babasının memuriyetinden dolayı çocukluğunu pek çok farklı şehirde geçirdi. Adıyaman Cumhuriyet İlkokulu'nda okuduktan sonra, Elazığ Anadolu Lisesi'ne geçti.

 Ancak babasının görevi nedeniyle liseyi Eskişehir Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra, üniversite için İstanbul'a geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde eğitim gördüğü zamanlarda Sosyal Demokrat Üniversiteliler Platformu ile Demokrasi İçin Gençlik Platformu'nun kuruluşlarında bulundu. Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasi Araştırmalar Vakfı ve Sosyal Demokrasi Vakfı üyeliği bulunan Salıcı, 2011 senesinde CHP İstanbul il başkanı görevine getirildi.

2012 yılında yapılan kongrede il başkanı seçildi ve 2014 yılında görevinden istifa etti. Sırasıyla 25, 26, ve 27.dönem İstanbul milletvekilliği yapan Salıcı, 2018 yılında CHP örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcılarından biri oldu. Halen daha aynı görevde bulunan siyasetçi, iyi düzeyde İngilizce biliyor.

Oğuz Kaan Salıcı Evli mi?

Oğuz Kaan Salıcı, 2014 yılında eski bakanlardan biri olan Ziya Halis'in kızı Gülizar Halis ile dünyaevine girdi. Çiftin iki çocuğu bulunuyor.

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