Enerji Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir'den milletvekili adayı oldu

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in milletvekili adayı olarak gösterildiğini duyurdu.

Abone ol

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in milletvekili adayı olarak gösterildiğini duyurdu.

Reyhan'ın aktardığına göre Dönmez, Eskişehir'de 1. sıradan aday olarak gösterildi. Reyhan'ın paylaşımı şöyle:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez Eskişehir 1.sıra milletvekili adayımız olmuştur. Başarılarıyla tanınan ve saygı duyulan bir isim olan Bakan Dönmez'in milletvekili adaylığı ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun."