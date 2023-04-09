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Vodafone Türkiye'de üst düzey atama

Vodafone Türkiye'de üst düzey atama

Telekomünikasyon sektöründe 15 yılı aşkın uluslararası deneyime sahip olan Yago Lopez, Vodafone Türkiye Şebekeden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atandı.

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Vodafone'un açıklamasına göre, Lopez, geleceğin teknoloji ve hizmetlerinin sunulabilmesi için Vodafone Türkiye'nin şebeke ve bilgi işlem altyapısının geliştirilmesinden sorumlu olacak.

Vodafone kariyerine İspanya'da başlayan Yago Lopez, sonrasında Düsseldorf'taki Vodafone Group organizasyonuna geçerek Vodafone ülkelerinin ve iş ortağı olunan pazarların şebeke performanslarının sorumluluğunu üstlendi.

2012 yılında Vodafone İrlanda'da kariyerine devam eden Lopez, 4G geçişine başarılı bir şekilde liderlik etti. 2013 yılında Vodafone Hutchison Avustralya'ya katılan Lopez, Vodafone Avustralya ve TPG Telecom'un birleşmesiyle TPG bünyesinde Kablosuz İletişim Ağlarından Sorumlu Genel Müdür olarak görev yaptı. Bu görevi süresince 5G'nin yayılması ve Avusturalya'nın büyük şehirlerinde nüfusun yüzde 85'inin 5G kullanması için yapılan çalışmalara öncülük etti.

Son olarak TPG Telecom'da Teknoloji, Strateji ve İnovasyondan Sorumlu Genel Müdür olarak görev yapan Lopez; ağ paylaşımı, spektrum işlemleri ve 5G kullanımı gibi altyapı ve teknolojik hizmetler alanındaki girişimlerde aktif rol aldı.

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