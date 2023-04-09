İsrail, Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattı

İsrail, Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'ne Müslümanların girişine izin vermezken, fanatik Yahudilerin girişine müsaade ediyor.

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Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Gassan er-Recebi, İsrail güçlerinin Harem-i İbrahim Camisi'ni, mescit yönetimi ve görevlileri dahil, tüm Müslümanların girişine kapattığını söyledi.

Caminin içi ve çevresinin çok sayıda fanatik Yahudi ile dolu olduğunu aktaran Recebi, İsrail güçlerinin Yahudilerin Hamursuz Bayramı nedeniyle 10 Nisan akşamına kadar söz konusu camiyi Müslümanlara kapalı tutacağını belirtti.

Fanatik Yahudiler, 5-13 Nisan'daki Hamursuz (Fısıh) Bayramı sırasında Mescid-i Aksa'ya yönelik de baskın çağrılarını artırdı.