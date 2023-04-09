BIST 4.925
DOLAR 19,24
EURO 20,99
ALTIN 1.242,19
HABER /  DÜNYA

İsrail, Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattı

İsrail, Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattı

İsrail, Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'ne Müslümanların girişine izin vermezken, fanatik Yahudilerin girişine müsaade ediyor.

Abone ol

Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Gassan er-Recebi, İsrail güçlerinin Harem-i İbrahim Camisi'ni, mescit yönetimi ve görevlileri dahil, tüm Müslümanların girişine kapattığını söyledi.

Caminin içi ve çevresinin çok sayıda fanatik Yahudi ile dolu olduğunu aktaran Recebi, İsrail güçlerinin Yahudilerin Hamursuz Bayramı nedeniyle 10 Nisan akşamına kadar söz konusu camiyi Müslümanlara kapalı tutacağını belirtti.

Fanatik Yahudiler, 5-13 Nisan'daki Hamursuz (Fısıh) Bayramı sırasında Mescid-i Aksa'ya yönelik de baskın çağrılarını artırdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Vodafone Türkiye'de üst düzey atama
Vodafone Türkiye'de üst düzey atama
Edirne'ye gelen Avusturyalı genç Müslümanlığı seçti
Edirne'ye gelen Avusturyalı genç Müslümanlığı seçti
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Turistlerin popüler mekanı "Eski Kahta" turizmle ayağa kalkacak
Turistlerin popüler mekanı "Eski Kahta" turizmle ayağa kalkacak
Oğuz Kaan Salıcı kimdir, aslen nereli? Eşi bakın kimin kızı?
Oğuz Kaan Salıcı kimdir, aslen nereli? Eşi bakın kimin kızı?
Fransa'da iftar için maçlara ara verilmesini yasaklama kararı tepki çekti
Fransa'da iftar için maçlara ara verilmesini yasaklama kararı tepki çekti
Fatih Erbakan'dan CHP'ye tepki: Cumhurbaşkanı seçilelim diye hiç sesleri çıkmıyor
Fatih Erbakan'dan CHP'ye tepki: Cumhurbaşkanı seçilelim diye hiç sesleri çıkmıyor
Yurt dışı tarımsal yatırımlar "ülke masaları" ile artıracak
Yurt dışı tarımsal yatırımlar "ülke masaları" ile artıracak
Kahramanmaraş'ta jandarma komandolar yaraları sarıyor
Kahramanmaraş'ta jandarma komandolar yaraları sarıyor
Kayseri'de yaşandı! Yakınları ebeveyn banyosunda korkunç halde buldu
Kayseri'de yaşandı! Yakınları ebeveyn banyosunda korkunç halde buldu
ASELSAN'ın İHA'lara karşı geliştirdiği İHTAR, ihracatta da başarılı
ASELSAN'ın İHA'lara karşı geliştirdiği İHTAR, ihracatta da başarılı
Malatya Doğanşehir'de konteyner çarşının kurulumu tamamlandı
Malatya Doğanşehir'de konteyner çarşının kurulumu tamamlandı