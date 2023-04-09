Süper Amatör Lig maçında hayret ettiren skor: 11-1

Süper Amatör Ligi’nde oynanan Emirdağspor ile Ayvalispor arasındaki karşılaşma, Emirdağspor'un 11-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

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Afyonkarahisar’da Süper Amatör Ligi’nde karşı karşıya gelen karşılaşmada eşine ast bir rastlana skorla maç sona erdi.

Emirdagspor karşı karşıya geldiği rakibi Ayvalıspor'u 11-1 gibi rekor bir skorla mağlup etti.

Süper Amatör Ligi’nin 21. Haftasında Ayvalıspor ile Emirdağspor karşılaşması Kocatepe Spor Kompleksi'nde oynandı.

İlk yarı 5-1’lik skorla bitti Ayvalıspor tek golünü penaltıdan attı. Emirdagspor karşı karşıya geldiği rakibi Ayvalıspor'u 11-1 gibi rekor bir skorla mağlup etti.