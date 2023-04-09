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İYi Parti yönetimini bombalayan Aytun Çıray'dan Lütfü Türkkan'a şehit ailesine küfür göndermesi

İYi Parti yönetimini bombalayan Aytun Çıray'dan Lütfü Türkkan'a şehit ailesine küfür göndermesi

İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray, milletvekilliği adaylığından çekilmesinden sonra Twitter üzerinden eleştiriler yaptı. Çıray, başka bir paylaşımında İYİ Parti milletvekili Lütfü Türkkan'ı eleştirdi. Çıray, "Her tweetin altına benim yüzümden 'Şehidin bacısına küfrettin' yazılmıyor" dedi.

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İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray, milletvekili adaylığından çekildikten sonra Twitter hesabından ard arda açıklamalar aptı. 

İzmir'de yapılan temayül yoklaması için 'uyduruk' diyerek Genel Başkan Meral Akşener'i eleştiren Aytun Çıray, "Akşener bunu bile bile meşru kabul etti" sözleriyle tepki gösterdi.

Temayül yoklaması tepkisi

Çıray Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Konumuz bu değil..Ama..İzmir 2. Bölgede usulüne uygun, dürüst bir temayül yoklaması olsa kayıtlı üyelerin sıralaması ankete göre şöyle olacaktı:

1. Aytun Çıray %65,7
2. H. Kırkpınar %15,6
3. Müjde Harputlu %8,6
4. Yavuz Adar %6,2
Asıl konumuz farklı ama.. Burada da temayülün uyduruk olduğunu İzmir İl Yönetimi'nin imzaları ile göreceksiniz. Sayın Akşener, bunu bile bile meşru kabul etti. Bu usulsüzlüğü görmezden gelseydin, diyorsanız.. Bugün buna göz yumanın yarın yönetimde AKP'den farklı olmaz."

Lütfü Türkkan'a gönderme

Bu paylaşımın altına ise bir Twitter kullanıcısı Aytun Çıray'a "partiyi kötü duruma düşürüyorsunuz" diye yazdı.

"Oyları düşüren ben değilim"

Aytun Çıray ise bu Lütfü Türkkan'ın bir şehit yakınına karşı söylediği sözleri hatırlatarak şöyle yazdı: 

"1. Amacım vekillik değil. 4 dönem yaptım. 

2. Ben bu twiti attığım için oylarımız İzmir'de %6,8, Türkiye'de 6,4'e düşmedi.. Düşüren de ben değilim. 

Her tweetin altına benim yüzümden 'Şehidin bacısına küfrettin"' yazılmıyor. 

Sorun bakalım, niye bazı illerde temayül yoktu."

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