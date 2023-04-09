BIST 4.925
DOLAR 19,24
EURO 20,99
ALTIN 1.242,19
HABER /  POLİTİKA  /  İYİ PARTİ

İYİ Parti milletvekili aday listesi açıklandı! İYİ Parti hangi illerde, kaç aday gösterdi?

İYİ Parti milletvekili aday listesi açıklandı! İYİ Parti hangi illerde, kaç aday gösterdi?

İYİ Parti aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. Teslim edilen listelerde Ahmet Eşref Fakıbaba'nın Ankara 1. bölge 2. sıradan, Buğra Kavuncu'nun İstanbul 2. bölge 1. sıradan, eski milli futbolcu Gökhan Zan'ın ise Hatay 2. sıradan listeye girdiği görülüyor.

Abone ol

Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaları için tanınan süre, bugün saat 17.00'de sona erecek.

CHP'den sonra İYİ Parti'de aday listesini YSK'ya teslim etti.

Geçen ay İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafın grup toplantısında roketleri takılan Gökhan Zan ve Ünal Karaman'ın da listede olduğu görüldü.

Teslim edilen aday listesine göre il il adaylar şöyle:

Ayyüce Türkeş - Adana 1'inci sıra
Bilal Bilici - Adana 2'nci sıra
Ece Güner - İstanbul 2. Bölge 4'üncü sıra
Seyithan İzsiz - İstanbul 3. Bölge 2'nci sıra
Buğra Kavuncu - İstanbul 2. Bölge 1'inci sıra
Ahmet Eşref Fakıbaba - Ankara 1. Bölge 2'nci sıra
Küşat Zorlu - Ankara 2. Bölge 2'nci sıra
Turhan Çömez - Balıkesir 1'inci sıra
Ahmet Yetim - Şanlıurfa 1'inci sıra
Uğur Poyraz - Antalya 1'inci sıra
Ünal Karaman - Konya 1'inci sıra
Gökhan Zan - Hatay 2'nci sıra
Ümit Özlale - İzmir 2'nci sıra
Sevinç Atabay - Bursa 1'inci Bölge 2'nci sıra
Şenol Sunat - Manisa 1'inci sıra
İdris Naim Şahin - Ordu 1'inci sıra
Edip Safter Gaydalı - Bitlis 1'inci sıra
Lütfullah Kayalar - Yozgat 1'inci sıra
Erhan Usta - Samsun 1'inci sıra
Burhanettin Kocamaz - Mersin 1'inci sıra
Selcan Taşçı - Tekirdağ 1'inci sıra
Türker Yörükçüoğlu - Kırklareli 1'inci sıra
 Edip Safter Gaydalı - Bitlis 1'inci sıra
Lütfullah Kayalar - Yozgat 1'inci sıra
Erhan Usta - Samsun 1'inci sıra
Burhanettin Kocamaz - Mersin 1'inci sıra
Selcan Taşçı - Tekirdağ 1'inci sıra
Türker Yörükçüoğlu - Kırklareli 1'inci sıra

BU FOTO GALERİYE BAKIN
2023 seçimleri için yeni anket! Sonuçlar bomba aradaki farka bakın Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?
Foto Galeri 2023 seçimleri için yeni anket! Sonuçlar bomba aradaki farka bakın Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
ABD’den sonra en çok film ihraç eden ülke Türkiye
ABD’den sonra en çok film ihraç eden ülke Türkiye
İspanya'nın kuzeyi üç haftadır cayır cayır yanıyor
İspanya'nın kuzeyi üç haftadır cayır cayır yanıyor
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Antalya Büyükşehir Belediyesi Balbey’de ilk kazmayı vurdu
Antalya Büyükşehir Belediyesi Balbey’de ilk kazmayı vurdu
Eski Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın son durumu nasıl?
Eski Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın son durumu nasıl?
CHP'den 'liste dışı kalan' isimlere yönelik açıklama
CHP'den 'liste dışı kalan' isimlere yönelik açıklama
Cemal Enginyurt aslen nereli, kaç yaşında? Cemal Enginyurt hangi partiden aday?
Cemal Enginyurt aslen nereli, kaç yaşında? Cemal Enginyurt hangi partiden aday?
Süper Amatör Lig maçında hayret ettiren skor: 11-1
Süper Amatör Lig maçında hayret ettiren skor: 11-1
Ailelerin HDP ve PKK'ya karşı evlat nöbeti devam ediyor
Ailelerin HDP ve PKK'ya karşı evlat nöbeti devam ediyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne moloz isyanı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne moloz isyanı
AK Parti milletvekili aday listesi kesinleşti kim nereden aday gösterildi listenin en genç ismi
AK Parti milletvekili aday listesi kesinleşti kim nereden aday gösterildi listenin en genç ismi
Citroen Türkiye, tarihindeki en yüksek aylık satışını gerçekleştirdi
Citroen Türkiye, tarihindeki en yüksek aylık satışını gerçekleştirdi