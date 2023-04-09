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Muharrem İnce CHP'nin aday listesine demediğini bırakmadı: CHP’ye küfretmiş insanlar bugün CHP listesinde

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Muharrem İnce CHP'nin aday listesine demediğini bırakmadı: CHP’ye küfretmiş insanlar bugün CHP listesinde

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçim çalışmalarına start verdi. CHP’nin milletvekili aday listelerini eleştiren İnce, "CHP’ye küfretmiş insanlar bugün CHP listesinde" dedi.

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14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçim çalışmalarına bugün Bolu'da başladı. 

"Kılıçdaroğlu aday oldu bakın anlatayım..."

6'lı masa hakkında da konuşan Genel Başkan İnce, "Kılıçdaroğlu aday oldu. Anlaştılar, peki. Bakın anlatayım. Aday oldu Davutoğlu sordu; 'Ey Kılıçdaroğlu seni kabul ederim ama bana ne vereceksin?'. ‘Sen de cumhurbaşkanı yardımcısı ol, sana bakanlık vereyim, milletvekilliği vereyim' Girdi topa. Temel dedi ki, ‘Ey Kılıçdaroğlu bana ne vereceksin?' 'Sana da Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık milletvekilliği' Girdi topa. Babacan, ‘Bana ne vereceksin?' 'Sana da Cumhurbaşkanı yardımcılığı. Bakanlık milletvekilliği' Girdi topa. Gültekin Uysal, ‘Sana da Cumhurbaşkanı yardımcılığı' Ver babam ver. Meral Hanım kalktı masadan. Masaya geri döndürmek için bir formül lazım. 'Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Size de verdik cumhurbaşkanı yardımcılığı. Yeter ki beni aday yapın' " ifadelerini kullandı.

"CHP’ye küfretmiş insanlar bugün CHP listesinde"

İnce, "Şimdi milletvekilliği dağıtıyorlar bugün. Evlere şenlik evlere. Hayatı boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'ne küfretmiş insanlar bugün CHP listesinde. Bana kızıp 'Hain' diyenler var ya. Aynaya bir bakın, hainleri görürsünüz” diye konuştu.

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