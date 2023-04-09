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Tokat'ta esrarengiz zehirlenme olayı. Hasta sayısı artmaya devam ediyor

Tokat'ta esrarengiz zehirlenme olayı. Hasta sayısı artmaya devam ediyor

Tokat’ta 20 gün önce bir ayakkabı imalathanesinde 19 işçinin bilinmeyen bir nedenle hastanelik olduğu olayda 4 işçi daha benzer şikayetlerle hastaneye başvurdu.

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Tokat'ın Çamlıbel ilçesinde bulunan yaklaşık 3 yıldır 75 kişiye ekmek kapısı olan ayakkabı imalathanesinde 20 gün önce 19 işçi bilinmeyen bir nedenle hastanelik olmuştu. Hastanede tedavi gören işçiler kilo kaybı, uzuvlarda hissizlik ve yürüme kabiliyetini kaybetme gibi şikayetlerde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde 17 kişi Ankara Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesine nakil edilmişti. Ankara Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde tedavi altında olan hastalar da Ankara'da bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi.

Tokat'tan Ankara'ya kendi imkanlarıyla giden 4 işçi ise aynı şikayetlerle hastaneye başvuruda bulundu.

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