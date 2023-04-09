Önce annesini sonra kardeşini öldürüp intihar etti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde önce annesini sonra kardeşini öldürüp kendi kafasına da sıkıp intihar etti.

Abone ol

Olay, öğle saatlerine doğru Ortakent Müsgebi Mahallesi Nur Sokak üzerinde meydana geldi.

İbrahim Akpınar iddiaya göre mal paylaşımı meselesinden dolayı annesi 88 yaşında ki Sudiye Akpınar ve 55 yaşındaki kardeşi Bekir Akpınar ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın şiddetlenmesi sonrası sinir krizi geçiren 58 yaşındaki İbrahim Akpınar, kardeşi ve annesini yanında getirdiği tabancayla vurarak öldürüp kendi canına kıydı. Silah sesleri üzerine komşuları evin camını kırarak içeri girdi. İçerde 3 cesetle karşılaşan konşuları olayı polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, halası Suadiye Akpınar ile kuzenlerinin başına gelen bu menfur olayı haber alır almaz olay yerine geldi.

Bodrum'da şok etkisi oluşturan olayın ardından, 3 ceset savcılığın incelenmesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.