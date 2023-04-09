BIST 4.925
DOLAR 19,24
EURO 20,99
ALTIN 1.242,19
HABER /  GÜNCEL

Önce annesini sonra kardeşini öldürüp intihar etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Önce annesini sonra kardeşini öldürüp intihar etti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde önce annesini sonra kardeşini öldürüp kendi kafasına da sıkıp intihar etti.

Abone ol

Olay, öğle saatlerine doğru Ortakent Müsgebi Mahallesi Nur Sokak üzerinde meydana geldi.

İbrahim Akpınar iddiaya göre mal paylaşımı meselesinden dolayı annesi 88 yaşında ki Sudiye Akpınar ve 55 yaşındaki kardeşi Bekir Akpınar ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın şiddetlenmesi sonrası sinir krizi geçiren 58 yaşındaki İbrahim Akpınar, kardeşi ve annesini yanında getirdiği tabancayla vurarak öldürüp kendi canına kıydı. Silah sesleri üzerine komşuları evin camını kırarak içeri girdi. İçerde 3 cesetle karşılaşan konşuları olayı polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, halası Suadiye Akpınar ile kuzenlerinin başına gelen bu menfur olayı haber alır almaz olay yerine geldi.
Bodrum'da şok etkisi oluşturan olayın ardından, 3 ceset savcılığın incelenmesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İYi Parti yönetimini bombalayan Aytun Çıray'dan Lütfü Türkkan'a şehit ailesine küfür göndermesi
İYi Parti yönetimini bombalayan Aytun Çıray'dan Lütfü Türkkan'a şehit ailesine küfür göndermesi
Tokat'ta esrarengiz zehirlenme olayı. Hasta sayısı artmaya devam ediyor
Tokat'ta esrarengiz zehirlenme olayı. Hasta sayısı artmaya devam ediyor
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Muharrem İnce CHP'nin aday listesine demediğini bırakmadı: CHP’ye küfretmiş insanlar bugün CHP listesinde
Muharrem İnce CHP'nin aday listesine demediğini bırakmadı: CHP’ye küfretmiş insanlar bugün CHP listesinde
Kayseri Büyükşehirden yeni ve modern kedi köpek evi
Kayseri Büyükşehirden yeni ve modern kedi köpek evi
İYİ Parti milletvekili aday listesi açıklandı! İYİ Parti hangi illerde, kaç aday gösterdi?
İYİ Parti milletvekili aday listesi açıklandı! İYİ Parti hangi illerde, kaç aday gösterdi?
ABD’den sonra en çok film ihraç eden ülke Türkiye
ABD’den sonra en çok film ihraç eden ülke Türkiye
İspanya'nın kuzeyi üç haftadır cayır cayır yanıyor
İspanya'nın kuzeyi üç haftadır cayır cayır yanıyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi Balbey’de ilk kazmayı vurdu
Antalya Büyükşehir Belediyesi Balbey’de ilk kazmayı vurdu
Eski Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın son durumu nasıl?
Eski Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın son durumu nasıl?
CHP'den 'liste dışı kalan' isimlere yönelik açıklama
CHP'den 'liste dışı kalan' isimlere yönelik açıklama
Cemal Enginyurt aslen nereli, kaç yaşında? Cemal Enginyurt hangi partiden aday?
Cemal Enginyurt aslen nereli, kaç yaşında? Cemal Enginyurt hangi partiden aday?