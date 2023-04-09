Sigarayla oruç açmak günah mı? Sigara ile oruç açılır mı Diyanet ne diyor?

Ramazan aylarında internet üzerinden en çok araştırılan şey, şüphesiz orucu nelerin bozup nelerin bozmadığı. "... orucu bozar mı?" gibi aramaların yanında, orucun neyle açılabileceği sorgulamaları da yapılıyor. Oruç tutan tirkayilerin en çok zorlandığı konu da sigara olduğundan, bir an önce sigara içmek isteyenler Sigarayla oruç açmak günah mı ve sigara ile oruç açılır mı gibi soruların yanıtını arıyor. Peki sigara ile oruç açılırsa ne olur? Günah mı? Diyanet bu konuda bir açıklama yaptı mı?

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Her sene ramazan ayında gerek televizyondaki hocalar vasıtası ile, gerekse internet üzerinden oruç ile ilgili türlü sorgulamalar yapılıyor. Bunlardan bazıları ise ‘sigara içmek orucu bozar mı’ ve ‘sigarayla oruç açmak günah mı gibi’ sorular. Bilindiği gibi sigara tiryakileri, oruç tutarken acıkmak veya susamaktansa en çok sigarayı özlüyor. Sadece sigara içemediğinden dolayı oruç tutmayan binlerce vatandaş bulunuyor.

Sigaranın orucunu bozduğu net bir şekilde biliniyor fakat tiryakiler sigara ile ilgili farklı sorular üretmeyi de ihmal etmiyor. Bunlardan birisi ise sigara ile oruç açmak günah mı ve sigara ile oruç açılır mı gibi sorular. İmsak vaktinden iftar vaktine kadar sigara içmeyen sigara tiryakileri, bir an önce sigara içmek için dakika dakika iftarı bekliyor. Bu sebeple yemek yemekle bile vakit harcamak istemeyen kişiler hemen orucunu sigara ile açmak istiyor. Bu konu ile ilgili de Diyanet üzerinden yapılan bir araştırma olup olmadığı sorgulanıyor. Peki sigara ile oruç açılır mı?

Sigarayla oruç açmak günah mı Diyanet ne diyor?

Oruç dinimizde genellikle su, hurma, tuz ve zeytin gibi yiyeceklerle açılıyor. Orucunu açmak için herhangi bir mecburi yiyecek veya içecek bulunmasa da, bu gıdalarla açmak daha uygun bulunuyor. Sigara ile oruç açmak konusunda Diyanet’in henüz resmi bir açıklaması olmasa da, sigaranın sağlığa zararlı olması ve bu sebeple mekruh kabul edilen bir madde olması sebebiyle sigara ile oruç açmak yanlış bir davranış olarak yorumlanıyor.

Oruç neyle açılır? Sünnet olan nedir?

Dinimizde oruç açarken sünnet kabul edilen gıdalar için ateş değmiş bir gıda tercih edilmesi gerekiyor. Örneğin hurma, zeytin gibi. Bu nedenle oruç açarken imkanı varsa hurma, zeytin veya su ile açmak daha uygun olacaktır. Peygamberimiz Efendimiz (SAV) bu konu ile ilgili, hurma bulunmuyorsa su ile orucun açılabileceğini belirtmiştir.